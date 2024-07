Безредици в центъра на Виена, има ранени

Д емонстрация на крайно десни привърженици и шествие на антифашистки групи и контрадемонстранти доведоха до безредици в центъра на Виена, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. Според изявление на полицията хора с маски са хвърляли камъни и бутилки, а полицаи са били нападнати с лютив спрей.

Според предварителни данни установена е самоличността на повече от 100 души, участвали в безредиците, извършени са 43 предварителни ареста, повдигнати са няколко наказателни и административни обвинения, ранени са трима полицаи и са нанесени щети на полицейски автомобил.

Just a few days after the British city of #Leeds was hit by migrant riots, European youth in Vienna took to the streets against the Great Replacement and in favour of remigration.



Hope is not yet lost - Europe is alive! #w2007 pic.twitter.com/iKOdioBNdg