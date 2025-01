Безос: Илон Мъск няма да използва влиянието си за лична изгода

Д жеф Безос заяви в интервю за Ройтерс в неделя, че не смята, че главният изпълнителен директор на „СпейсЕкс“ (SpaceX) Илон Мъск ще използва близките си връзки с избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп, за да подкопае неговата космическа компания „Блу ориджин“ (Blue Origin) и добави, че е „много оптимистично настроен“ за космическата програма на бъдещата администрация.

„Илон беше много ясен, че прави това в публичен интерес, а не за лична изгода“, заяви Безос, който е основател на компанията „Блу ориджин“ - съперник на „СпейсЕкс“ в космическата индустрия.

Безос е в Кейп Канаверал в щата Флорида за първото изстрелване на ракетата-носител „Ню Глен“, която се очаква да отслаби доминацията на „СпейсЕкс“ на пазара и да постави начало на дългоотлаганото навлизане на „Блу ориджин“ в изстрелването на сателити.

Мъск, който похарчи повече от четвърт милиард долара, за да помогне за преизбирането на Тръмп, има влияние по въпросите на Космоса, а миналия месец каза, че САЩ трябва да изпратят мисия директно до Марс вместо първо до Луната, предизвиквайки тревога за бъдещите програми на космическата агенция НАСА, посочва Ройтерс.

