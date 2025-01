„Уошингтън пост“ спря карикатура, изобразяваща Безос, кланящ се на Тръмп

Н осителка на награди за политически карикатури в „Уошингтън пост“ подаде оставка, след като карикатура, изобразяваща милиардера собственик на вестника Джеф Безос, който се кланя пред Доналд Тръмп, беше отхвърлена.

Ан Телнаес написа в Substack, че за първи път „карикатура е била убита заради това към кого или какво съм избрала да насоча перото си“, предаде АФП.

Ann Telnaes quit the Washington Post due to censorship of this cartoon criticizing billionaires.#FreeSpeech #FreedomOfThePress pic.twitter.com/rPICamChK3