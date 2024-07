Джеф Безос продава акции на Amazon за 5 милиарда долара

О снователят и изпълнителен председател на Amazon Джеф Безос планира да продаде акции на стойност почти 5 милиарда долара в гиганта за електронна търговия, показа регулаторна декларация, след като акциите му достигнаха рекордно високо ниво.

Предложената продажба на 25 милиона акции беше разкрита в известие. Акциите достигнаха исторически връх от $200,43 по време на сесията. Той е скочил с повече от 30% досега тази година, изпреварвайки ръста от 4% в индекса Dow Jones Industrial Average.

