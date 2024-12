Пищна сватба за $600 млн.: Джеф Безос се жени за Лорън Санчес в Аспен?

М илиардерът и основател на Amazon Джеф Безос ще се ожени за годеницата си Лорън Санчес следващата събота на екстравагантна сватба за 600 милиона долара в Аспен, Колорадо.

Двойката, която се сгоди през май 2023 г., ще сключи брак следващия уикенд на сватбена тема „Зимна страна на чудесата“, след като отпразнува предстоящата си сватба в Matsuhia - разкошен суши ресторант, който двойката е резервирала за четвъртък и петък, съобщи Daily Mail.

Според информацията сватбата им ще включва празничен декор, блещукащи светлини и празнично очарование.

Очаква се сватбата да бъде изпълнена със звезди, след като двойката отпразнува годежа си в Позитано, Италия, с хора като Бил Гейтс, Леонардо ди Каприо и йорданската кралица Рания, съобщи Page Six.

Безос и годеницата му не са казали нищо за сватбените си планове и все още не са потвърдили публично датата на сватбата си.

Безос отрече екстравагантните планове.

„Цялото това нещо е напълно невярно - нищо от това не се случва“, написа 60-годишният Безос в отговор на слуховете.

„Старата поговорка „не вярвай на всичко, което четеш“ днес е по-вярна от всякога“, продължава собственикът на Washington Post.

