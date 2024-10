Социалната мрежа X закри акаунта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

С оциалната платформа X спря нов акаунт от името на иранския лидер аятолах Али Хаменей, който публикува съобщения на иврит.

Бележка към акаунта казва, че е спрян за нарушаване на правилата на X.

Mr. Elon Musk @elonmusk, if you have the will, courage and understanding of freedom of speech, why should this account @khamenei_Heb be suspended!? pic.twitter.com/99IzJPO1sJ