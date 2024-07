"Беше ми трудно да дишам": Как ужасяващата жега промени туризма в Европа

П одобно на много парижани, Матилд Мартин пътуваше до южната част на Франция в разгара на лятото. Но преди три години огромна гореща вълна я накара да преосмисли пътуванията си до региона, където е израснала и живеят нейните родители, пише The Guardian.

“Бяхме близо до Перпинян през лятото миналата година и претърпяхме ужасяваща жега. Тази седмица беше всичко друго, но не и приятна. На моменти ми беше трудно да дишам. Родителите ми, които живеят в Ница, многократно са ми казвали понякога с притеснен тон, че не е валяло от месеци“, казва 51-годишната учителка.

Оттогава тя избира да вземе влака за дестинация, която се намира на по-хладно място по време на пика на лятото – тази година тя ще се разходи по южното крайбрежие на Англия.

Тъй като изгарящите горещи вълни се засилват и честотата на горските пожари нараства, Мартин е един от многото европейски пътници, които са променили начина, по който планират ваканциите си. Трима от четирима (76%) европейски пътници адаптират поведението си към климатичната криза, според ново проучване на Европейската комисия по пътуванията (ETC).

В знак, че екстремното време тежи в съзнанието на пътниците и професионалистите в бранша, ETC тази година започна да анкетира респондентите за това как извънредната климатична ситуация се отразява на техните пътувания.

Една трета (33,7%) от европейците казват, че избягват дестинации, където има вероятност от екстремни метеорологични явления, установи проучването на ETC. Само над 16% са потърсили ваканционни дестинации с по-стабилни климатични условия. Почти един на всеки 10 (8,5%) казва, че променя месеците, в които пътува, докато един на всеки 10 пътуващи казва, че се притеснява от екстремното време.

