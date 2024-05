Смъртоносният вулканичен туризъм: Изригването в Исландия повдига нови опасения

В улканичният туризъм се увеличава, откакто британският бизнесмен Томас Кук заведе първата група посетители да видят Везувий през 1841 г.

Днес милиони хора се стичат на места като Исландия, Италия и Хавай, за да изпитат експлозивната сила на местните вулкани, разказва BBC.

Освен това има все по-голям брой начини за пътешествениците да имат преживявания с тези природни образувания -от обикновена разходка в Националния парк на вулканите в Хавай до спускане в активен вулкан на остров Амбрим във Вануату.

Iceland volcano spews lava and smoke for a second day https://t.co/xDehXKkor9 pic.twitter.com/8KmyCE28rZ