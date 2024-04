Жана Немцова: Баща ми беше убит в Русия, а Путин иска да се отърве от всички

Б аща ми, Борис Немцов, публикува през 2007 г. книга, озаглавена "Изповедта на един бунтовник", чийто предговор представляваше манифест, в който той заяви, че отново ще влезе в руската политика. Той смяташе, че Владимир Путин е сгрешил из основи по пътя, който е избрал за Русия - катастрофален път, който се отдалечава от демокрацията, за да възстанови автокрацията. Той смяташе, че трябва да се направи нещо, за да се спре това.

Това пише Жана Немцова за Newsweek.

Немцова е съосновател на Фондацията за свобода "Борис Немцов" и директор на Академичния център за изследване на Русия на Борис Немцов към Катедрата по философия на Карловия университет.

“По онова време посланието на баща ми не беше чуто. Част от проблема, който не беше характерен само за Русия, се състоеше в това, че икономическите условия бяха благоприятни”, коментира Жана Немцова.

След болезнения икономически преход на Русия през 90-те години на миналия век Путин имаше голям късмет, че цените на суровините, включително на петрола и газа, бяха високи и пазарите процъфтяваха. Така че хората не обръщаха голямо внимание на политиката. Те се фокусираха върху личния си живот и новата потребителска сила, способна да купува не само основни удобства, но и стоки за дълготрайна употреба, автомобили и т.н. Животът беше сравнително добър за много руснаци, макар и не за всички. Те отдават заслуженото на икономическата политика на Путин, смята тя.

“Когато баща ми се изказваше, много руснаци не виждаха какъв е проблемът - щом можеха да се наслаждават на живота си, да живеят и работят, да отварят фирми, да пътуват и да използват кредитни услуги, те бяха достатъчно щастливи”, коментира дамата.

“През 2005 г. завърших университет и започнах работа в компания за управление на активи, основана от бившия ми съпруг. Интересувах се от финансовите пазари, а руската фондова борса по това време изглеждаше многообещаваща, с множество първични публични предлагания.

Имах съвсем нормален живот. Не очаквах, че това ще се промени толкова драматично”, коментира Немцова.

Имаше две основни причини за този голям обрат. Първата беше невъобразимото анексиране на Крим от страна на Русия през 2014 г., което наистина ме разтревожи за бъдещето на моята страна. Твърдо вярвах, че Путин е преминал така наречената червена линия. Вторият беше убийството на баща ми през следващата година, пише дъщерята на един от създателите на партия “Съюз на десните сили“.

“Не бях експерт по политика, макар че я следях, разбира се. Но се срещнах с баща ми, преди да бъде убит, за да го предупредя, че според мен личните рискове за него са много по-големи, след като Путин превзе Крим”, казва още тя.

“Казах на баща ми да се замисли сериозно дали да не избяга от Русия заради моето вътрешно усещане, моята интуиция за това, което се случва. Той се усмихна и каза: "Ще ти кажа, когато стане наистина опасно", разказва жената.

Това, което толкова много ме озадачи, беше патриотичната еуфория, която се разпространи в цяла Русия и Москва не беше изключение.

Работех като журналист в РБК, частна телевизионна мрежа за бизнес, нещо като руската версия на “Блумбърг”. Хората там бяха доста модерни. Много от тях имаха западен мироглед и, както ми се струваше, умееха да оценяват всичко критично, коментира Немцова.

Повечето колеги бяха доволни от действията на Путин в Крим. Чудех се: Всички ли са луди? Просто не можех да разбера. Много е странно и неприятно усещането, когато всички около теб подкрепят нещо, а ти си против него.

В последвалата война в Източна Украйна нашата телевизия, макар и все още контролирана от частен собственик, не я отрази качествено.

Аз се фокусирах се върху националната икономика, която беше засегната от санкциите заради войната, но имах политическа позиция срещу войната и показах зъбите си. Това не се хареса на моите редактори и ръководители.

Баща ми беше убит около полунощ на 27 февруари 2015 г. Бях в наетия от мен апартамент на пешеходно разстояние от дома на баща ми. Вече си бях легнал и изключих телефона си. Майка ми също беше при мен, защото на следващия ден планирахме пътуване до Италия. Телефонът ѝ все още беше включен и тя получи обаждане от приятел. Тя беше първата, която научи новината. Започна да плаче и да крещи, а аз се събудих. Тя влезе в стаята ми и каза: "Баща ти е застрелян и е мъртъв". Така научих за убийството му. Но отначало не повярвах. Включих телефона си и получих много съобщения от приятели и колеги, които едновременно поднасяха съболезнованията си, обяснява Немцова.

Исках да потвърдя новината и започнах да чета медията, в която работех, но все още не вярвах. Най-накрая повярвах на новината, когато видях, че тя се е появила на уебсайта на CNN.

След това се облякохме и отидохме на мястото на убийството, но пристигнахме доста късно.

Вярвам, че Путин носи крайната отговорност за всички големи политически убийства в Русия, не само за това на баща ми, но и за убийствата на Алексей Налани, Анна Политковская и т.н.

Това никога нямаше да се случи, ако Путин не го беше одобрил.

Ако сравним как Путин възприемаше Навални и баща ми Борис Немцов: Той мразеше баща ми, но много повече мразеше Навални.

Това не е нещо, което никога не се е случвало в някоя друга държава. Всеки диктатор или автократ се опитва да се отърве от политическите си врагове и опоненти. Бях права в оценката си за състоянието на Русия през 2015 г. След убийството на баща ми реших да напусна страната. Много хора просто не разбираха защо, разказва жената.

През 2022 г., с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, стотици хиляди руснаци бяха принудени да напуснат страната и нямаха време да се подготвят.

Напуснах Русия, когато бях на 31 години. Сега съм почти на 40. Вече ми е по-лесно, защото вече прекарах девет години в Европа. Взех мъдро решение. Оттогава всичко се промени в живота ми. Когато напуснах Русия, започнах живота от нулата. Работих като журналист за германската обществена телевизия Deutsche Welle и интервюирах политически и световни лидери, главно от постсъветското пространство.

Не съм се занимавала с политика или обществена активност преди. Но силно вярвам, че направих морален избор.

Първо, исках да говоря много гласно за качеството на разследването на убийството на баща ми. Бях силно критична към разследването.

И второ, исках да продължа политическото наследство на баща си, така че създадох Фондацията за свобода "Борис Немцов" в Германия.

Преди убийството на баща ми животът ми беше нормален. Вече не е така. През последните девет години рисковете се увеличиха значително за хората както в Русия, така и извън нея.

Наскоро научихме за жестокото нападение в Литва срещу Леонид Волков, който беше началник на кабинета на Навални и негов най-близък политически съюзник. Така че дори и да искам да се откажа, не мога. Не се съмнявам, че съм мишена на руската държава, но не съм първа в опашката.

Когато научих, че Навални е бил убит в затвора, бях на Мюнхенската конференция по сигурността.

Имах бизнес среща, когато получих обаждане от Олга Шорина, съосновател на Фондацията за свобода "Борис Немцов" в Мюнхен. Тя ми каза, че Навални е починал.

Беше шокиращо. Познавах Навални и той беше мой личен приятел. Нямах никакви съмнения, че Путин е поръчал убийството му. Изпрати го в много отдалечена наказателна колония, така че изглежда това е бил планът, казва Немцова.

Мислех си и за други политически затворници. Реалността е, че Путин вероятно ще се отърве от всички. Сега сме в това, което бих описала като много мрачни времена за Украйна, за Русия и за руските дисиденти. Не виждам добър резултат в обозримо бъдеще. За да можеш да работиш, трябва да си много, много издръжлив.

Да чуя новината за Навални беше двоен удар. Баба ми почина на 14 февруари. В петък, когато научих за Навални, беше погребението на баба ми в Русия, но не можах да отида, разказва още Немцова.

Обществената подкрепа за Украйна е криминализирана в Русия. В наказателния кодекс на Русия има специална клауза, която предполага дълъг затвор за дискредитиране на руските въоръжени сили. Но това е толкова широко дефинирано, че теоретично бихте могли да получите седем години затвор, ако кажете нещо като “Зеленски е готин човек”.

От първия ден се обявих срещу бруталното нахлуване на Русия в Украйна. Така че не мога да отида в Русия. Това е твърде голям риск и не искам да прекарам живота си в затвора. Би било загуба на време и не е най-доброто нещо, което мога да направя за страната си, коментира дъщерята на Борис Немцов.

Путин и неговата система оказват все по-голям натиск върху хората, създавайки тези непоносими условия, в които много малко хора могат да оцелеят психологически.

Първо и най-важно, ние нямаме опозиция. Моля, не прилагайте демократична рамка, за да анализирате нашата руска действителност в момента. Имаме съпротива, формирана от журналисти, политици и интелектуални лидери, казва Немцова.

