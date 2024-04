Хакери откраднаха база данни на руски затворници, за да отмъстят за смъртта на Навални

С амо няколко часа след смъртта на опозиционния лидер Алексей Навални през февруари в руски затвор група антикремълски хакери започна да търси отмъщение, припомня CNN.

Използвайки достъпа си до компютърна мрежа, свързана с руската затворническа система, хакерите са поставили снимка на Навални на хакнатия уебсайт на изпълнителя на затвора, сочат интервюта с хакерите, скрийншоти и данни, разкрити от CNN.

"Да живее Алексей Навални!" - гласеше съобщението на хакнатия уебсайт, придружено от снимка на Навални и съпругата му Юлия на политически митинг.

В резултат на зашеметяващ пробив в сигурността те изглежда са откраднали и база данни, съдържаща информация за стотици хиляди руски затворници, техни роднини и контакти, включително, както твърдят хакерите, данни за затворниците в арктическата наказателна колония, където Навални почина на 16 февруари.

Хакерите, които твърдят, че са от различни националности, включително руски емигранти и украинци, споделят тези данни, включително телефонните номера и имейл адресите на затворниците и техните роднини, "с надеждата, че някой може да се свърже с тях и да помогне да се разбере какво се е случило с Навални", казва пред CNN хакер, който твърди, че е участвал в пробива.

Освен това хакерите са използвали достъпа си до онлайн магазина на руската затворническа система, където членовете на семействата купуват храна за затворниците, за да променят цените на неща като юфка и консервирано говеждо месо на една рубла, което е приблизително 0,01 долара, според скрийншоти и видеоклипове на покупки от онлайн магазина, публикувани от хакерите.

Обикновено тези стоки струват над 1 долар.

Според участвалия хакер администраторът на затворническия онлайн магазин е имал нужда от няколко часа, за да забележи, че руснаците купуват храна за жълти стотинки. А според разказа на хакера е трябвало да минат три дни, преди ИТ персоналът на затворническия магазин да успее напълно да спре предоставените от хакера отстъпки.

"Гледахме логовете за достъп до онлайн магазина и той просто продължаваше да се превърта все по-бързо и по-бързо с все повече и повече клиенти, които правят покупки", казва хакерът в онлайн чат, докато предоставя данни на CNN, потвърждаващи, че е участвал в хакерската атака.

