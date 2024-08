Кой е нобеловият лауреат Мохамед Юнус: "Банкерът на бедните", избран от протестиращите в Бангладеш

Н обеловият лауреат Мохамед Юнус, пионер на световното движение за микрокредитиране, който може да ръководи новото временно правителство на Бангладеш, беше отявлен враг на министър-председателя Шейх Хасина, която подаде оставка и избяга от страната, предаде Reuters.

Известен като "банкера на бедните", Юнус и основаната от него банка "Грамин" спечелиха Нобеловата награда за мир през 2006 г. за това, че помогнаха на милиони хора да се измъкнат от бедността, като предоставиха малки заеми на стойност под 100 долара на бедните хора в селските райони, които не могат да получат внимание от традиционните банки.

(Видеото е архивно: Индия обяви "висока степен на тревога" по границата си с Бангладеш)

През юни съдът му повдигна обвинения в присвояване на средства, които той отрича.

Оттогава неговият модел за отпускане на заеми вдъхновява подобни проекти по целия свят, включително в развити страни като Съединените щати, където Юнус основава отделна организация с нестопанска цел Grameen America.

