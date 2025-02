Автомобил се вряза в хора в Мюнхен, над 20 са ранени

А втомобил се вряза в група пешеходци в Мюнхен, като най-малко 28 души са ранени, съобщи "Билд". Това се случва на фона на предстоящата утре Мюнхенската конференция по сигурността (МКС), на която ще присъстват вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и украинският президент Володимир Зеленски, които ще пристигнат в баварската столица по-късно днес.

Шофьорът на автомобила, който бе задържан за нападението в Мюнхен, е 24-годишен афганистанец, чиято молба за убежище е била отхвърлена, пише "Шпигел".

По информация на изданието заподозреният е роден в Кабул през 2001 г. и е пристигнал в Германия през 2016 г. Федералната служба за миграция и бежанци е отхвърлила молбата му за предоставяне на убежище, но по-късно депортацията му е била отложена. За последно той е имал адресна регистрация в мюнхенския квартал "Оберсендлинг". Преди престъплението заподозреният е публикувал ислямистки послания в интернет.

В момента в Мюнхен се провежда мащабна полицейска операция в близост до централната железопътна гара и служителите работят, за да проверят какво се е случило, заяви говорител на полицията, без да даде повече подробности.

Двама от ранените се намират в тежко състояние, съобщи ДПА.

В. "Зюддойче цайтунг" пише, че един човек е загинал, но полицията и пожарната все още не са потвърдили официално тази информация.

Сред ранените има и деца, каза кметът на Мюнхен Дитер Райтер пред "Шпигел". "Шокиран съм. Мислите ми са с пострадалите", добави той.

Премиерът на провинция Бавария Маркус Зьодер каза, че вероятно става въпрос за нападение.

#München Fahrzeug rast in Menschengruppe, vermutlich Demonstranten. Junger Mann, vmtl. der Fahrer, von Polizei festgenommen und abgeführt. Laut bisherigen Angaben 15 Verletzte. pic.twitter.com/4Io0auZENa pic.twitter.com/DHuZWRuYdh

Властите съобщиха в X, че са успели да задържат шофьора на автомобила и не смятат, че той представлява допълнителна опасност.

Полицията допълва, че не смята, че инцидентът е свързан с Мюнхенската конференция по сигурността, която ще започне утре.

"Един човек лежи на улицата, а друг младеж е отведен от полицията. Хората седят на земята, плачат и треперят" написа журналист на местния радио и телевизионен оператор "Байерише рундфунк" в X.

Според баварския медиен оператор при инцидента са пострадали хора, участващи в демонстрация, свързана със стачка, организирана от профсъюза "Верди". От профсъюза съобщиха, че не разполага с никаква информация за инцидента, отбелязва "Ройтерс".

Той е станал на около 1,5 километра от мястото на провеждането на Мюнхенската конференция по сигурността (МКС).

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O