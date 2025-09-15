Любопитно

15 септември 2025, 15:14
Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя
Източник: Getty

Л ейди Гага се поля от главата до петите в бежова боя, за да промотира новата си линия фондьотени от марката си House Labs. 

Гага, чието истинско име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, основа своята козметична марка през септември 2019 година. В рекламата тя е облечена в телесен корсет върху бяла тениска и се залива цялата с гъстата течност, предаде Daily Mail

Първите продукти на марката включваха молив за устни, гланц за устни и течен блясък с ефект на пудра, а оттогава асортиментът се разшири с очни линии, сенки за очи и червила, всички от които са веган.

Рекламата идва след като певицата обяви отмяната на свое шоу по съвет на своя специалист по уши, нос и гърло. 

„Здравейте на всички, много, много съжалявам, но трябва да отложа шоуто тази вечер в Маями. По време на репетицията снощи и вокалното ми загряване тази вечер гласът ми беше изключително напрегнат. И моят лекар, и вокалният ми треньор ме посъветваха да не излизам на сцената заради риска, който това представлява“, започна тя дългото си изявление.

„Иска ми се да бъда твърда и просто да продължа заради вас, но не искам да рискувам дългосрочни или трайни увреждания на гласовите си струни“, продължи звездата. „Има значителен риск, базиран на общия ни опит с шоу като нашето, и както знаете, аз пея на живо всяка вечер. Въпреки че това беше трудно и мъчително решение, бих се страхувала повече от дългосрочните последици за гласа ми.“

Гага добави: „Надявам се, че можете да ми простите и да приемете най-искрените ми извинения за всяко разочарование, неудобство или съжаление. Толкова много съжалявам. Опитах се с всички сили да избегна това и се грижа сериозно за себе си, за да мога да представя това изключително натоварващо шоу. Обичам феновете си толкова много, уважавам ви и се надявам да приемете моите искрени извинения.“

В края на изявлението си тя допълни: „Опитваме се да пренасрочим шоуто възможно най-скоро.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но сега изпълнителката на „Bloody Mary“ се завърна на екраните ни, този път за да представи серия от 51 фон дьо тена, всички веган.

„Нашата видео кампания празнува свободата на изразяване и нашето обещание за чистота: фон дьо тен, който е добър за кожата ви, създаден с над 20 активни съставки, за да осигури високоефективна грижа за кожата и грим в едно“, обясни Гага.

Тази година Гага пусна песента „The Dead Dance“ от телевизионния сериал „Wednesday“. Певицата написа песента, напомняща за „Thriller“ на Майкъл Джексън, за втория сезон на хитовия готически драматичен сериал на Тим Бъртън в Netflix.

Според слуховете предстои и театрално музикално видео, режисирано от Бъртън. Гага, която също ще направи кратка поява в този сезон, обяви на събитието Wednesday Graveyard Gala в Ню Йорк, организирано от Spotify и Netflix миналата седмица:

„Прекарах прекрасно, работейки по втория сезон на „Wednesday“, дори само като малка част от шоуто. Обожавам да работя с Тим Бъртън, Джена Ортега и всички тук, това е невероятно. Благодаря ви.“

„Също така съм тук, за да потвърдя, че песента ми „The Dead Dance“ предстои да излезе“, добави тя. Изпълнителката на „Abracadabra“ ще се появи като гост-звезда в ролята на Розалин Ротууд, емблематичен учител от академията „Невърмор“, чието мистериозно минало се преплита с това на Уензди, изиграна от Ортега. Според Variety песента е създадена съвместно с нейните сътрудници от Mayhem – Андрю Уат и Cirkut.

