Н ай-малко трима руски войници загинаха, след като украински специални части взривиха железопътна линия и причиниха дерайлиране на два влака при отделни атаки дълбоко зад вражеските линии, посочва "Индипендънт".

Междувременно днес Русия обяви, че е превзела село Олгивске в украинската Запорожка област, предаде "Ройтерс", позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

Руските власти коментираха, че дизелов локомотив е дерайлирал близо до Санкт Петербург, малко след като товарен влак с празни горивни цистерни е излязъл от релсите в същата зона.

Атака на железопътни линии в Орьол, на около 120 мили от украинската граница, доведе до смъртта на трима членове на руския гвардейски екип, изпратен да обезвреди бомба. Неидентифицираните мини, разположени по участъка Малоархангелск-Глазуновка, избухнали по време на обезвреждането.

Украински военен източник посочи пред "Киев Индипендънт", че това е била "уникално сложната" операция за нарушаване на руския железопътен трафик, обяснявайки, че "тези железопътни линии са критични маршрути за снабдяване на руските сили, опериращи в посоките Харков и Суми". И двете области изпитаха значителни транспортни затруднения.

Андрей Кличков, губернатор на Орьолска област, предупреди гражданите, че движението на няколко дългосрочни влака е забавено, като са осигурени автобуси за заместващ транспорт. Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област, заяви, че броят на автобусите по маршрута Луга–Гатчина–Санкт Петербург е увеличен след атаката.

Последната атака на Украйна върху руските железопътни линии идва, след удар по петролна рафинерия през нощта, предизвикал пожар в Кириш, Ленинградска област.

Киев обяви, че тези удари имат за цел да нарушат военните усилия на Москва. Обектът на руския петролен гигант "Сургутнефтегаз", преработва почти 17,7 милиона метрични тона суров петрол годишно, еквивалентно на 355 000 барела на ден.

Освен че поразява ключова руска нефтена и газова инфраструктура, Украйна многократно е насочвала ударите си и към транспортните връзки на противника, което създава проблеми и за руското население. Смята се, че десетки хиляди руски граждани са били засегнати, след като големи летища в Москва временно бяха затворени през юли след продължителна украинска атака с дронове.

Според данни на "Росавиация" украинските атаки са принудили Русия многократно да спира летищните операции. От януари до 10 май 2025 г. руските летища са били затворени рекордните 217 пъти — най-високият показател от началото на войната. За сравнение, през 2023 г. бяха регистрирани 58 пълни затваряния и 91 през 2024 г.