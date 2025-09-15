Свят

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

15 септември 2025, 16:17
Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска
Източник: Thinkstock/Guliver photos

П редседателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) Пол Аткинс заяви, че президентът Доналд Тръмп има правомощия да освобождава ръководството на институцията, включително самия него.

"От закона и решенията на Върховния съд е ясно, че ние сме част от изпълнителната власт и президентът може да уволни мен и другите комисари. Той е ръководителят на изпълнителната власт. Мисля, че това е очевидно", каза Аткинс в интервю за Politico.

Думите му идват на фона на многократните нападки на Тръмп срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, когото президентът нарече "идиот" и "тъпак", както и опитите му да отстрани членове на управителния съвет като Лиза Кук.

Запитан дали има притеснения относно независимостта на SEC, Аткинс отговори: "Не. Абсолютно не. Убеден съм, че можем да вършим работата си така, както го правим вече 90 години."

  • Крипторезерв и нови регулации

Аткинс похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи след президентски указ. "Американското правителство е конфискувало много биткойни и други неща. Смятам, че е разумно да не се изсипват на пазара и приветствам усилията на президента и министъра на финансите Скот Бесент."

Председателят на SEC представи и нова амбициозна програма за регулиране на стейбълкойните, наречена "Project Crypto", като призова комисията да приеме дигиталните технологии, вместо да ги игнорира.

  • Климатични правила и Европа

Аткинс открито критикува европейските стандарти за корпоративна устойчивост и дори заплаши да оттегли американското признаване на международните счетоводни стандарти, ако в тях се включват критерии за устойчивост.

На въпрос дали е съгласен с подхода на Европейската централна банка, която отчита климатичните рискове в своята политика, той заяви: "Да, с една дума."

"Ние не сме екологична или социална полиция. Това не е нашата работа. Ако други искат да го правят, тяхна воля," допълни той, като посочи, че позицията на SEC отдавна е, че климатичните промени не застрашават функционирането на финансовите пазари.

  • Политика по прилагането на закона

Аткинс защити и назначението на съдия Мег Райън за ръководител на правоприлагащото звено на SEC - решение, което прекъсва традицията постът да се заема от специалисти с дългогодишен опит в областта на ценните книжа.

"Критиците са хора, които не разбират как работят нещата", заяви Аткинс, добавяйки, че съдиите са достатъчно подготвени да учат в движение и да прилагат знанията си. "Мег Райън е изключително квалифицирана за този пост."

Източник: politico    
