Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

П редседателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) Пол Аткинс заяви, че президентът Доналд Тръмп има правомощия да освобождава ръководството на институцията, включително самия него.

"От закона и решенията на Върховния съд е ясно, че ние сме част от изпълнителната власт и президентът може да уволни мен и другите комисари. Той е ръководителят на изпълнителната власт. Мисля, че това е очевидно", каза Аткинс в интервю за Politico .

Думите му идват на фона на многократните нападки на Тръмп срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, когото президентът нарече "идиот" и "тъпак", както и опитите му да отстрани членове на управителния съвет като Лиза Кук.

Запитан дали има притеснения относно независимостта на SEC, Аткинс отговори: "Не. Абсолютно не. Убеден съм, че можем да вършим работата си така, както го правим вече 90 години."

Крипторезерв и нови регулации

Аткинс похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи след президентски указ. "Американското правителство е конфискувало много биткойни и други неща. Смятам, че е разумно да не се изсипват на пазара и приветствам усилията на президента и министъра на финансите Скот Бесент."

Председателят на SEC представи и нова амбициозна програма за регулиране на стейбълкойните, наречена "Project Crypto", като призова комисията да приеме дигиталните технологии, вместо да ги игнорира.

Климатични правила и Европа

Аткинс открито критикува европейските стандарти за корпоративна устойчивост и дори заплаши да оттегли американското признаване на международните счетоводни стандарти, ако в тях се включват критерии за устойчивост.

На въпрос дали е съгласен с подхода на Европейската централна банка, която отчита климатичните рискове в своята политика, той заяви: "Да, с една дума."

"Ние не сме екологична или социална полиция. Това не е нашата работа. Ако други искат да го правят, тяхна воля," допълни той, като посочи, че позицията на SEC отдавна е, че климатичните промени не застрашават функционирането на финансовите пазари.

Политика по прилагането на закона

Аткинс защити и назначението на съдия Мег Райън за ръководител на правоприлагащото звено на SEC - решение, което прекъсва традицията постът да се заема от специалисти с дългогодишен опит в областта на ценните книжа.

"Критиците са хора, които не разбират как работят нещата", заяви Аткинс, добавяйки, че съдиите са достатъчно подготвени да учат в движение и да прилагат знанията си. "Мег Райън е изключително квалифицирана за този пост."