Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

С наближаването на първия ден на есента на 22 септември 2025 г., ние се подготвяме за още един преход на сезони. Въпреки че времето може да се промени, енергията остава стабилна. Експертните астролози разпознават есенното равноденствие като значимо годишно събитие, което отбелязва средата на астрологичната година.

Първият ден на есента: Какво означава есенното равноденствие в астрологията

В астрологията есенното равноденствие означава момент на баланс. С равни часове ден и нощ, това небесно събитие служи като перфектна възможност за размисъл. То се случва, когато Слънцето навлезе във Везни, отбелязвайки началото на сезона на Везни. Този период подчертава архетипната нужда от справедливост, красота и равновесие. Като зодиакален знак, ориентиран към взаимоотношенията, Везни ни вдъхновяват да бъдем по-съзнателни по отношение на връзките си, независимо дали са с партньори, приятели, семейство или други, с които се идентифицираме.

Астрологична прогноза за есенното равноденствие през 2025 г.

Това есенно равноденствие носи интригуващи астрологични развития, които са уникални в сравнение с други години. То идва ден след мощно слънчево затъмнение в Дева, което засилва темите за кармично нулиране. Във въздуха има осезаемо усещане за неотложност за промяна. Сезонът на затъмненията усилва всичко, така че можем да очакваме, че емоциите, желанията и копнежите ще бъдат особено интензивни.

Освен това, Слънцето във Везни ще се противопостави на ретроградния Нептун в Овен в деня на космическото нулиране. В астрологията Нептун представлява илюзиите, духовността, въображението и ефирните сфери на съществуването. Това противопоставяне на нашето его, воля и идентичност ни подтиква да се предадем и да позволим на вселената да се намеси божествено. Това, което вярваме, че искаме и кои мислим, че сме, може временно да противоречи на това, което е наистина необходимо за нашето емоционално удовлетворение и експанзивния растеж на нашите души.

