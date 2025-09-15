Свят

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

15 септември 2025, 22:52
Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия
Източник: EPA/БГНЕС

К омандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски е уволнил двама висши офицери, след като армията на Киев загуби територии в райони под тяхно командване, съобщава "Ройтерс".

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Сирски е наредил уволнението на двамата висши офицери, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси през последните две седмици, съобщават двете украински медии, които се позовават на официални военни представители.

Според в. "Украинска правда" 17-и армейски корпус, командван от Володимир Силенко, е разположен в Запорожка област, където украинската армия загуби най-малко едно населено място на брега на река Днепър.

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Командваният от Максим Китугин 20-и армейски корпус е базиран на административната граница между източната Донецка област и централната част на Днепропетровска област, където руските сили обявиха успехи на фронта, превземайки няколко селища.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Русия война Украйна
