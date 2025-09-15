Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

П рокуроски син беше задържан за притежание на около 50 кг марихуана.

Младият мъж е арестуван в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, предава NOVA.

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова.

След закриването на спецпрокуратурата тя завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор, като нейното име се спряга за наследник на поста на апелативния прокурор в крайморския град Любомир Петров след пенсионирането му.

Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.