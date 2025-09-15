Свят

Премиерът на Испания призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания

Коментарите му дойдоха ден след като демонстранти в подкрепа на Палестина прекъснаха преждевременно колоездачната обиколка на Испания

15 септември 2025, 16:41
Премиерът на Испания призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания
Източник: БТА

И спанският премиер Педро Санчес поиска Израел да бъде изключен от международни спортни състезания, докато продължава "варварството" му в Газа. По думите му страната не бива да използва спортни форуми, за да "избелва" военните си действия.

Коментарите му дойдоха ден след като демонстранти в подкрепа на Палестина прекъснаха преждевременно колоездачната обиколка на Испания, Вуелтата, предизвиквайки хаос и сблъсъци с полицията в Мадрид. Санчес заяви, че изпитва "дълбоко възхищение" към протестиралите мирно срещу участието на отбора Israel-Premier Tech.

"Дебатът, който започна след събитията в Мадрид, трябва да се разшири по целия свят. Докато продължава варварството, Израел не може да използва международни платформи, за да избелва присъствието си. Спортните организации трябва да се запитат дали е етично Израел да продължава да участва в международни състезания", заяви премиерът.

Санчес многократно е осъждал "двойните стандарти" на международната общност спрямо Украйна и Газа. През май той призова Израел да бъде изключен и от конкурса "Евровизия" - позиция, подкрепена и от испанския министър на културата.

Въпреки че Israel-Premier Tech е частен отбор, присъствието му във Вуелтата предизвика редица протести. Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали тима за "неподдаването на омраза и заплахи". В неделя демонстрация в Мадрид събра около 100 000 души. Според испанските власти 22 полицаи са били ранени, а двама души - арестувани.

Испанската опозиция обвини Санчес, че е насърчил бойкота и носи вина за прекъсването на Вуелтата. Лидерът на Народната партия Алберто Нуньес Фейхоо заяви, че правителството е допуснало "международен срам, излъчен по целия свят". Регионалният лидер на Мадрид Исабел Диас Аюсо допълни, че премиерът е "пряко отговорен за всяко насилие и за прекъсването на надпреварата".

Израелското външно министерство обвини Санчес, че със "своите подстрекателски послания" е допринесъл за провала на събитието, пише The Guardian.

Миналата седмица Израел забрани влизането в страната на двама леви министри от испанското правителство заради критиките им към действията му в Газа.

Анкета на института "Елкано" от юли показа, че 82% от испанците смятат, че Израел извършва геноцид, а 70% настояват ЕС да наложи санкции.

Източник: The Guardian    
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

