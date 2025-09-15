Швеция обвини Орбан в "скандални лъжи" за съдебната система

Ш ведският министър-председател Улф Кристершон остро разкритикува унгарския си колега Виктор Орбан, след като той заяви, че Швеция е на ръба на колапс заради разрастваща се организирана престъпност.

"Това са скандални лъжи. Не е изненадващо, че идват от човек, който сам разгражда върховенството на закона в собствената си страна. Орбан е отчаян преди предстоящите унгарски избори," написа Кристершон в пост в X.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

Сблъсъкът между двамата лидери в социалните мрежи започна, след като Орбан публикува видео, в което нападна шведската правосъдна система.

"Шведското правителство ни поучава за върховенството на закона. Междувременно, според статия на Die Welt, престъпни мрежи използват шведски деца като убийци, знаейки, че системата няма да ги осъди," каза Орбан в X.

"Държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад: над 280 непълнолетни момичета арестувани за убийство, семейства живеят в страх. Това е сърцераздирателно. Шведският народ заслужава по-добро!"

⚖️ The Swedish government lectures us about the rule of law. Meanwhile, according to an article by Die Welt, criminal networks are exploiting Swedish children as killers, knowing the system won’t convict. A country once known for order & safety is now collapsing: over 280… pic.twitter.com/eWhqvn20KJ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Според публикацията в Die Welt 280 момичета на възраст между 15 и 17 години са били разследвани миналата година за тежки престъпления, включително убийство. Данните на Шведския съвет за превенция на престъпността обаче са различни, 68 момичета от същата възрастова група са били заподозрени в убийство или нападение.

Швеция в момента се сблъсква с вълна от престъпност, при която тийнейджъри, набирани от банди чрез социални мрежи като Telegram, извършват различни престъпления. От шпионаж и вандализъм до бомбени атаки и убийства.

Миналата седмица шведското правителство предложи възрастта за наказателна отговорност при тежки престъпления като убийство да бъде понижена от 15 на 13 години.

И Швеция, и Унгария ще проведат избори догодина. В Швеция вотът ще бъде през септември, а в Унгария през април.