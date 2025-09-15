Свят

Швеция обвини Орбан в "скандални лъжи" за съдебната система

Унгарският премиер заяви, че "държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад"

15 септември 2025, 14:36
Швеция обвини Орбан в "скандални лъжи" за съдебната система
Източник: Getty Images

Ш ведският министър-председател Улф Кристершон остро разкритикува унгарския си колега Виктор Орбан, след като той заяви, че Швеция е на ръба на колапс заради разрастваща се организирана престъпност.

"Това са скандални лъжи. Не е изненадващо, че идват от човек, който сам разгражда върховенството на закона в собствената си страна. Орбан е отчаян преди предстоящите унгарски избори," написа Кристершон в пост в X.

Сблъсъкът между двамата лидери в социалните мрежи започна, след като Орбан публикува видео, в което нападна шведската правосъдна система.

"Шведското правителство ни поучава за върховенството на закона. Междувременно, според статия на Die Welt, престъпни мрежи използват шведски деца като убийци, знаейки, че системата няма да ги осъди," каза Орбан в X.

"Държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад: над 280 непълнолетни момичета арестувани за убийство, семейства живеят в страх. Това е сърцераздирателно. Шведският народ заслужава по-добро!"

Според публикацията в Die Welt 280 момичета на възраст между 15 и 17 години са били разследвани миналата година за тежки престъпления, включително убийство. Данните на Шведския съвет за превенция на престъпността обаче са различни, 68 момичета от същата възрастова група са били заподозрени в убийство или нападение.

Швеция в момента се сблъсква с вълна от престъпност, при която тийнейджъри, набирани от банди чрез социални мрежи като Telegram, извършват различни престъпления. От шпионаж и вандализъм до бомбени атаки и убийства.

Миналата седмица шведското правителство предложи възрастта за наказателна отговорност при тежки престъпления като убийство да бъде понижена от 15 на 13 години.

И Швеция, и Унгария ще проведат избори догодина. В Швеция вотът ще бъде през септември, а в Унгария през април.

В Унгария новата център-дясна партия "Респект и свобода" (Tisza), водена от опонента на Орбан Петер Мадяр, в момента води с 7 пункта пред управляващата дясна партия "Фидес", според анкета на Politico,сериозна заплаха за близо 15-годишното управление на Орбан.

Източник: Politico    
Швеция Унгария Улф Кристершон Виктор Орбан Организирана престъпност Върховенство на закона Политически сблъсък Избори Престъпност сред непълнолетни Дезинформация
Последвайте ни

По темата

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 31 минути

Украински удари и руско настъпление

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 1 час

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 1 час

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 1 час

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

<p>Ще се споразумеят ли САЩ и Китай за TikTok</p>

САЩ и Китай са близо до сключване на сделка за TikTok

Свят Преди 1 час

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 2 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 2 часа

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Пари Преди 2 часа

Това съобщиха от НСИ

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

България Преди 2 часа

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

<p>Въвеждат режим на водата в Ловеч</p>

Въвеждат режим на водата в Ловеч

България Преди 2 часа

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

България Преди 2 часа

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

<p>Червеният килим на &bdquo;Еми&ldquo; 2025: класа, мода и холивудски чар</p>

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Любопитно Преди 3 часа

Вижте най-добре облечените звезди на наградите „Еми“

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 3 часа

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

<p>&quot;С малки стъпки и големи загуби&quot;:&nbsp;Русия &quot;се опита да тества&quot; НАТО&nbsp;</p>

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

Свят Преди 3 часа

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна

Близо 145 хил. деца получават по 150 лв. еднократна помощ за учебната година

Близо 145 хил. деца получават по 150 лв. еднократна помощ за учебната година

България Преди 3 часа

Около половината от семействата са получили първия транш от подпомагането, а останалите ще получат средствата в следващите седмици

<p>&quot;Мразят се толкова, че не могат да дишат&quot;:&nbsp;Тръмп&nbsp;нарече Русия &quot;агресор&quot; във войната срещу Украйна</p>

Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

Свят Преди 3 часа

След месеци на отказ, президентът на САЩ стигна до това определение

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Божидар Саръбоюков се класира на финал на Световното първенство

Gong.bg

Браво, "лъвове"! България подчини Словения в петсетова драма и е на 1/8-финал на СП

Gong.bg

МВнР връчи писмен демарш на руския посланик заради дроновете в Полша

Nova.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg