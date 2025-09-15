Р уската служба за външно разузнаване (СВР) обяви, че Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“, в които участват млади хора, и че годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември ще бъде използвана за довършване на „сръбския Майдан“, заплашвайки Белград с „украински сценарий“.

Въпреки, че през 2014 г. проруският украински президент Виктор Янукович беше свален от власт законно, с гласуване на парламента в Украйна, Москва определя станало като преврат, извършен от „Майдана“.

Руската служба също така е изготвила списък с независими медии, които „вероятно участват в промиването на съзнанието на сръбската младеж“, съобщи сръбската телевизия N1.

Антиправителствените протести в Сърбия се сблъскаха с части на жандармерията по време на демонстрация срещу нарастващата полицейска бруталност в Нови Сад преди седмица.

„Настоящите вълнения в Сърбия, с активното участие на младежи, са в значителна степен резултат от подривната дейност на Европейския съюз и неговите държави членки. Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в най-голямата балканска държава послушно ръководство, лоялно към Брюксел“, обяви Руската служба за външно разузнаване на сайта си днес и обвини протестиращите в Сърбия, че са „радикализирани“ и ще преминат към „революционни методи на борба и насилие“.

Разузнавателната агенция, отговорна за пропагандната дейност извън Русия, отбелязва още, че утвърденият сценарий на „цветна революция“ в Сърбия не дава очакваните резултати, като основни причини за това посочва патриотичните чувства, влиянието на Сръбската православна църква и спомена за бомбардировките на НАТО.

„Евроелитите възнамеряват да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които се превърнаха в спусък за протестните действия, за да разклатят ситуацията в своя полза. Акцентът е върху промиването на мозъците на сръбската младеж и налагането на т.нар. светло европейско бъдеще“, пише изявлението от Москва.

В списък на руското разузнаване са включени FoNet, RAM Network, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Boom93, Podrinske, Freemedia, Inđija, SOinfo, FAR, Storyteller, както и неправителствената организация Link.

Целта, както е посочено, е да се завърши „сръбският Майдан“. Посланието от Москва към сръбската общественост е, че евробюрократите дават фалшиви обещания за „скорошното навлизане в цъфтящата европейска градина“, което е „просто стръв“.

Руското разузнаване, в изявление към сърбите, което се разпространява от сръбските проправителствени медии в момента, обявява, че „гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз“.