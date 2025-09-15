Свят

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Русия: Гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз

15 септември 2025, 16:07
Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"
Източник: БТА

Р уската служба за външно разузнаване (СВР) обяви, че Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“, в които участват млади хора, и че годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември ще бъде използвана за довършване на „сръбския Майдан“, заплашвайки Белград с „украински сценарий“.

Въпреки, че през 2014 г. проруският украински президент Виктор Янукович беше свален от власт законно, с гласуване на парламента в Украйна, Москва определя станало като преврат, извършен от „Майдана“.

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Руската служба също така е изготвила списък с независими медии, които „вероятно участват в промиването на съзнанието на сръбската младеж“, съобщи сръбската телевизия N1. 

Антиправителствените протести в Сърбия се сблъскаха с части на жандармерията по време на демонстрация срещу нарастващата полицейска бруталност в Нови Сад преди седмица.

„Настоящите вълнения в Сърбия, с активното участие на младежи, са в значителна степен резултат от подривната дейност на Европейския съюз и неговите държави членки. Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в най-голямата балканска държава послушно ръководство, лоялно към Брюксел“, обяви Руската служба за външно разузнаване на сайта си днес и обвини протестиращите в Сърбия, че са „радикализирани“ и ще преминат към „революционни методи на борба и насилие“.

Разузнавателната агенция, отговорна за пропагандната дейност извън Русия, отбелязва още, че утвърденият сценарий на „цветна революция“ в Сърбия не дава очакваните резултати, като основни причини за това посочва патриотичните чувства, влиянието на Сръбската православна църква и спомена за бомбардировките на НАТО.

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

„Евроелитите възнамеряват да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които се превърнаха в спусък за протестните действия, за да разклатят ситуацията в своя полза. Акцентът е върху промиването на мозъците на сръбската младеж и налагането на т.нар. светло европейско бъдеще“, пише изявлението от Москва.

В списък на руското разузнаване са включени FoNet, RAM Network, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Boom93, Podrinske, Freemedia, Inđija, SOinfo, FAR, Storyteller, както и неправителствената организация Link.

Целта, както е посочено, е да се завърши „сръбският Майдан“. Посланието от Москва към сръбската общественост е, че евробюрократите дават фалшиви обещания за „скорошното навлизане в цъфтящата европейска градина“, което е „просто стръв“.

Руското разузнаване, в изявление към сърбите, което се разпространява от сръбските проправителствени медии в момента, обявява, че „гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз“.

Източник: БГНЕС    
Руся Сърбия
Последвайте ни
МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

Русия плаши Сърбия с

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Свят Преди 34 минути

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 1 час

Украински удари и руско настъпление

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 2 часа

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Общото тегло на наркотика е 739,180 кг

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Любопитно Преди 2 часа

От началото на годината служителите са издали над хиляда заповеди за изгонване за различни видове нарушения.

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 2 часа

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 2 часа

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Свят Преди 2 часа

Това той обяви в социалната си мрежа

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 3 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 3 часа

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Пари Преди 3 часа

Това съобщиха от НСИ

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

<p>Въвеждат режим на водата в Ловеч</p>

Въвеждат режим на водата в Ловеч

България Преди 3 часа

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

България Преди 3 часа

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

<p>Червеният килим на &bdquo;Еми&ldquo; 2025: класа, мода и холивудски чар</p>

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Любопитно Преди 4 часа

Вижте най-добре облечените звезди на наградите „Еми“

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 4 часа

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Изневяра ли е причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт?

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Бивш футболист на ЦСКА играе аматьорски футбол в Германия

Gong.bg

Илиан Илиев изненадал Георги Иванов - стана ясно кога обявяват новия селекционер

Gong.bg

Заловиха сина на изявен прокурор с близо 50 кг марихуана

Nova.bg

МВнР връчи писмен демарш на руския посланик заради дроновете в Полша

Nova.bg