Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада

Руският президент е обвързал политическото си оцеляване с непрекъсната конфронтация със Съединените щати и техните съюзници

15 септември 2025, 11:54
К огато Владимир Путин изпрати най-малко 19 дрона в Полша миналата седмица, той отправи ясно послание - не възнамерявам скоро да сложа край на войната срещу Запада.

(Във видеото: Доналд Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин)

Руското навлизане във въздушното пространство на НАТО последва седмици на въздушни атаки срещу Украйна, при които загинаха десетки цивилни, бяха повредени сгради, в които се помещават делегациите на ЕС и Великобритания, и за пръв път бе ударена правителствена сграда в центъра на Киев.

Далеч от готовност да сключи мирно споразумение с Украйна под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп, Путин е обвързал политическото си оцеляване с тлеещ конфликт със Съединените щати и техните съюзници, пише Politico.

"Путин е президент на войната", заяви Николай Петров, старши анализатор в базирания в Лондон Център за нови евразийски стратегии. "Той няма интерес да я прекратява."

След като се изгради като военновременен лидер, връщането към ролята на президент в мирно време би означавало понижение. "При каквито и условия да е, той не може да се откаже от тази роля", добави Петров.

Докато пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна навлиза в четвъртата си година, Путин има може би най-големи основания за оптимизъм от първите дни на войната, когато Кремъл се надяваше да завладее страната за броени дни.

С отслабени украински сили, страдащи от недостиг на оръжия и жива сила, Русия постепенно настъпва навътре в страната.

Но напредъкът на Москва е бавен и скъпоструващ. Кремълските въоръжени сили са понесли приблизително един милион жертви, а конфликтът тежко е ударил руската икономика, която е изправена пред риск от рецесия.

И все пак политически прекратяването на конфликта крие рискове.

Строгият контрол на Кремъл върху медиите и интернет вероятно би му позволил да представи мирното споразумение пред повечето руснаци като победа. Но това не е аудиторията, за която президентът се тревожи.

След разгрома на либералната опозиция най-голямата заплаха за управлението му представлява малка, но гласовита група националисти, каза Петров. А на тях Путин е обещал грандиозна победа, не само над Украйна, но и над т.нар. от Кремъл "колективен Запад".

"Сред ястребовата част на военно-политическия елит има желание да унищожи НАТО", заяви Александър Баунов, бивш руски дипломат, сега старши сътрудник в Carnegie Russia Eurasia Center, пред руската служба на DW. "Да се покаже, че НАТО е безполезен."

Откакто Путин се срещна с Тръмп в Аляска миналия месец на среща, която американският президент рекламираше като посветена на постигане на примирие, Москва засили кампанията си на хибридна война срещу Европа, отбелязват военни анализатори.

Преди навлизането в сряда руските дронове многократно прелитаха в полското въздушно пространство от съседна Беларус, кръжейки над градове, преди да се върнат. През август руски дрон се разби на около 100 километра югозападно от Варшава.

Според WELT пет от дроновете, навлезли в Полша, са летели по директна траектория към база на НАТО, преди да бъдат прехванати от холандски изтребители Lockheed Martin F-35.

В статия, публикувана два дни преди дроновете да навлязат в Полша, заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев обвини Хелзинки, че планира нападение, и заплаши, че всяка атака "може да доведе до окончателен и безвъзвратен крах на финландската държавност".

Анализатори отбелязват, че реториката в статията напомня на пропагандните послания на Кремъл преди пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Москва също започна да премества ключови индустрии, включително корабостроенето, на изток от страната, далеч от границата с НАТО, посочи Петров. В петък Русия започна мащабни военни учения с Беларус, включително в райони непосредствено до полската граница. Ученията се очаква да приключат във вторник.

Путин прави обратното на това, което го съветва Тръмп

"Каквото и да постигне Путин в Украйна, конфронтацията със Запада няма да спре дотук, тя ще продължи в различни форми", каза Петров. "Включително и военно."

С действия като навлизането в Полша Путин отправя предупреждение към Тръмп и европейските лидери, които обсъждат предоставянето на гаранции за сигурността на Киев след евентуално мирно споразумение, заяви Кирил Рогов, основател на аналитичния център Re:Russia.

"Путин показа, че може да атакува държави от НАТО още днес и те нямат изградени системи за защита", каза той.

Колебливите сигнали на Тръмп относно ангажимента му към НАТО и нежеланието му да се придържа към собствените си срокове за налагане на санкции срещу Москва дават на Путин увереност, че може да действа безнаказано.

За руския президент "сега или никога", добави Баунов.

Навлизанията като това в Полша имат за цел да подкопаят ангажимента на западния военен съюз към колективната отбрана чрез малки офанзиви, които тестват готовността на НАТО да реагира.

Надеждата, каза Баунов, е да се разкрие алиансът като "беззъб тигър".

Путин преживява най-лошата си седмица за 2025 г.

Досегашната реакция от Вашингтон засилва тези опасения.

В четвъртък Тръмп повтори кремълските опорни точки, като заяви пред журналисти, че "това може да е било грешка".

Кремъл отхвърли обвиненията, че дроновете са били преднамерена провокация. Руското министерство на отбраната заяви, че "не е имало планове за атака срещу обекти" в Полша.

Беларус, откъдето според полските власти са излетели част от дроновете, обяви, че навлизането може да е резултат от "електронни смущения".

"Това е типичен стил на Путин", каза Рогов. "Той обича нещата да са двусмислени, така че да могат да се тълкуват както като умишлени, така и като случайни."

Източник: Politico    
Владимир Путин Война в Украйна НАТО Руска агресия Дронове Полша Хибридна война Западът Доналд Тръмп Конфликт със Запада
