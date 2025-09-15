Свят

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

15 септември 2025, 20:02
Испания нанесе тежък удар на Израел
Източник: AP/БТА

И спанското правителство е анулирало договор на стойност близо 700 милиона евро за израелски ракетни установки, предаде АФП.

Ходът идва, след като премиерът Педро Санчес обяви миналата седмица, че неговото правителство ще „закрепи в закона“ забрана за продажба или закупуване на военна техника с Израел заради офанзивата му в Газа.

Договорът, възложен на консорциум от испански компании, е предвиждал закупуването на 12 ракетни системи SILAM, разработени на базата на платформата PULS на израелската фирма Elbit Systems, според данни на Международния институт за стратегически изследвания.

Испания призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания

По-рано Санчес представи мерки, които неговото ляво правителство определи като насочени към спиране на „геноцида в Газа“. Те включват и указ, с който се налага забрана върху търговията с военна техника с Израел.

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки, които е трябвало да бъдат произвеждани по лиценз на израелска компания. Този контракт е на стойност 287 милиона евро и за първи път бе разкрит от медиите през юни.

Освен това правителството извършва по-широк преглед, с цел постепенно изваждане на израелските оръжия и технологии от испанските въоръжени сили.

Санчес се утвърди като един от най-откритите европейски критици на политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Газа. Отношенията между двете държави са напрегнати от месеци. Израел няма посланик в Испания, откакто Мадрид призна държавата Палестина през 2024 г. Миналата седмица Испания отзова и своя посланик в Израел след остри дипломатически сблъсъци около новите мерки на Санчес.

Източник: БГНЕС    
Испания Израел
