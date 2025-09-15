Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

П олската Служба за държавна защита неутрализира тази вечер дрон, летящ над чувствителни правителствени обекти като улица "Паркова" и двореца "Белведере" във Варшава, съобщи премиерът Доналд Туск в X на фона на засиленото напрежение в региона след неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша.
Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента, а полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се.
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025