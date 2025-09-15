Свят

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

15 септември 2025, 23:33
Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси
Източник: AP/БТА

П олската Служба за държавна защита неутрализира тази вечер дрон, летящ над чувствителни правителствени обекти като улица "Паркова" и двореца "Белведере" във Варшава, съобщи премиерът Доналд Туск в X на фона на засиленото напрежение в региона след неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша.

Ескалация: Руски дрон навлезе в Румъния, Полша също вдигна тревога

Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента, а полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Полша дрон Беларус
