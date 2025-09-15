България

Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

15 септември 2025, 16:40
Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото
Източник: GettyImages

Н яма причина да се бърза с инвестициите единствено заради предстоящото приемане на еврото. Това каза пред БНР кредитният консултант Тихомир Тошев, цитиран от сайтът pariteni.bg.

Според него вече се виждат

неразумни покупки, които потенциално биха се превърнали в проблем за кредитополучателите.

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки. Задлъжняваме със сериозна сума за дълъг период от време. Нашият съвет е не повече от 30% от доходите ни да отиват за погасяване на всички кредити“, каза експертът.

Въпреки това той очаква изключително силен край на годината при кредитирането.

„Октомври, ноември и декември са най-силните месеци за ипотечното кредитиране в България. А сега имаме и очакваното въвеждане на еврото, което още повече мотивира хората да приключат кредитните си сделки до края на годината. Аз смятам, че голяма част от сивия кеш вече е „изпран“.

Повечето хора се опасяват от статистиката, че почти всички страни, които са приели еврото, след това имат ръст в цените на имотите“,

обясни Тошев.

Очаквам, че лихвите по кредитите ще се запазят около тези, които постигнахме преди години и задържаме, прогнозира той. „Ще продължим да сме с едни от най-ниските лихви в ЕС“.

Българинът винаги е бил скептичен към различните инвестиционни възможности, отбеляза Тошев, но напомни, че всяка инвестиция трябва да се прави, след като се направи проучване на съпътстващия риск.

Източник: pariteni.bg    
кредити имоти цени пазар еврозона експерт
