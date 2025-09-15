Свят

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Към момента има около 11 000 документирани случая

15 септември 2025, 22:12
Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия
Източник: AP/БТА

С лед руското нашествие в Украйна са били регистрирани 11 000 случая на използване на химически вещества от страна на руските сили, в 3000 случая украински военнослужещи са били изложени на химикалите, предаде "Укринформ", като цитира изказване на представители на Дирекцията за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи към Командването на поддържащите сили на Въоръжените сили на Украйна.

"Към момента имаме около 11 000 документирани случая на използване от врага на опасни химически вещества, включително сълзотворен газ K-51 и RGVO, както и други модифицирани и импровизирани взривни устройства, пълни с опасни химикали като хлор и амоняк", заяви на пресконференция за медиите полковник Артем Власюк, началник на отдел "Гражданска защита" на Дирекцията за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

Зеленски: Русия няма сериозни пробиви на фронта

Според него врагът най-често прибягва до химически агенти в райони, където се опитва да пробие украинската отбрана.

"Врагът обикновено увеличава употребата на опасни химически вещества в сектори, където се провеждат настъпателни и щурмови операции – където му е най-трудно да пробие нашите линии. Тези вещества се използват, за да "изпушат" нашите защитници от позиции, окопи и укрития, което улеснява разчистването на тези позиции", каза Власюк.

Той отбеляза, че близо 3000 украински военнослужещи вече са били изложени на химически вещества. "Все още няма потвърдени смъртни случаи, тъй като всеки случай все още се нуждае от проверка. Всеки инцидент с нараняване или отравяне, свързан с химически агенти, трябва да премине през многофакторна проверка, която включва разпит на военнослужещия, преглед на неговото оборудване и оценка на мястото, където е изпълнявал мисията си", добави Власюк.

Химическите заводи на Путин са в пламъци

От своя страна, и. д. командир на силите за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи и ръководител на дирекцията Игор Диак отбеляза, че действителният брой на засегнатите военнослужещи може да е по-голям от 3000. "Това са само официално документираните случаи – тези, които нашите обучени единици са успели да идентифицират, понякога съвместно с медицински персонал и правоохранителни органи, включително Службата за сигурност на Украйна, която започна наказателни производства за нарушения на правилата на войната. В някои случаи не е възможно да се евакуира пострадалият навреме, за да се потвърдят признаците на излагане на химически вещества. Ето защо ние посочваме само официално потвърдени и документирани цифри", подчерта той.

В Украйна 15 септември се отбелязва като Ден на специалистите по отбрана от  химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, отбелязва "Укринформ".

До момента няма реакция от руска страна. Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания нанесе тежък удар на Израел

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 3 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

България Преди 1 час

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 2 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 4 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

България Преди 5 часа

Причината е водният режим в града

Голям пожар се разгоря в София

Голям пожар се разгоря в София

България Преди 6 часа

Запалили са се сухи треви и отпадъци

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 6 часа

ФБР е открило и бележка гласяща: Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя

<p>Испания&nbsp;призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания</p>

Премиерът на Испания призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания

Свят Преди 6 часа

Коментарите му дойдоха ден след като демонстранти в подкрепа на Палестина прекъснаха преждевременно колоездачната обиколка на Испания

<p>Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото</p>

Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото

България Преди 6 часа

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Свят Преди 7 часа

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Свят Преди 7 часа

Русия: Гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Свят Преди 7 часа

Китай предупреди за ответни действия

<p>Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа</p>

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Любопитно Преди 8 часа

В астрологията есенното равноденствие означава момент на баланс

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 8 часа

Украински удари и руско настъпление

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Любопитно Преди 8 часа

Певицата е известна с нестандартния си стил, а ново видео завладя социалните мрежи

<p>Швеция обвини Орбан в &quot;скандални лъжи&quot;</p>

Швеция обвини Орбан в "скандални лъжи" за съдебната система

Свят Преди 8 часа

Унгарският премиер заяви, че "държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад"

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 8 часа

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

Всичко от днес

От мрежата

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Изневяра ли е причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт?

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Георги Миланов и Динамо Букурещ излязоха трети след нова победа

Gong.bg

Андриан Краев с нов гол в Израел при драматична победа на Апоел ТА

Gong.bg

Туск: Дрон е неутрализиран над правителствени сгради във Варшава

Nova.bg

Красимир Вълчев: Ще предприемем изграждане на STEM центрове във всички училища

Nova.bg