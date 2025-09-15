Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

С лед руското нашествие в Украйна са били регистрирани 11 000 случая на използване на химически вещества от страна на руските сили, в 3000 случая украински военнослужещи са били изложени на химикалите, предаде "Укринформ", като цитира изказване на представители на Дирекцията за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи към Командването на поддържащите сили на Въоръжените сили на Украйна.

"Към момента имаме около 11 000 документирани случая на използване от врага на опасни химически вещества, включително сълзотворен газ K-51 и RGVO, както и други модифицирани и импровизирани взривни устройства, пълни с опасни химикали като хлор и амоняк", заяви на пресконференция за медиите полковник Артем Власюк, началник на отдел "Гражданска защита" на Дирекцията за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

Според него врагът най-често прибягва до химически агенти в райони, където се опитва да пробие украинската отбрана.

"Врагът обикновено увеличава употребата на опасни химически вещества в сектори, където се провеждат настъпателни и щурмови операции – където му е най-трудно да пробие нашите линии. Тези вещества се използват, за да "изпушат" нашите защитници от позиции, окопи и укрития, което улеснява разчистването на тези позиции", каза Власюк.

Той отбеляза, че близо 3000 украински военнослужещи вече са били изложени на химически вещества. "Все още няма потвърдени смъртни случаи, тъй като всеки случай все още се нуждае от проверка. Всеки инцидент с нараняване или отравяне, свързан с химически агенти, трябва да премине през многофакторна проверка, която включва разпит на военнослужещия, преглед на неговото оборудване и оценка на мястото, където е изпълнявал мисията си", добави Власюк.

От своя страна, и. д. командир на силите за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи и ръководител на дирекцията Игор Диак отбеляза, че действителният брой на засегнатите военнослужещи може да е по-голям от 3000. "Това са само официално документираните случаи – тези, които нашите обучени единици са успели да идентифицират, понякога съвместно с медицински персонал и правоохранителни органи, включително Службата за сигурност на Украйна, която започна наказателни производства за нарушения на правилата на войната. В някои случаи не е възможно да се евакуира пострадалият навреме, за да се потвърдят признаците на излагане на химически вещества. Ето защо ние посочваме само официално потвърдени и документирани цифри", подчерта той.

В Украйна 15 септември се отбелязва като Ден на специалистите по отбрана от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, отбелязва "Укринформ".

До момента няма реакция от руска страна. Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.