Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

По-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали

15 септември 2025, 23:07
З ащо ограничението на скоростта по новата магистрала „Европа” е до 120 км/ч? Този въпрос зададоха десетки хора в социалните мрежи. Оказва се, че има участъци, в който е забранено да се шофира с над 90 километра, а причината за ограничението е, че пътят е проектиран с 25 см по-тесни ленти, предава NOVA.

Ден след откриването на магистралата, която свързва София и Калотина, по нея вече се движат коли и камиони.

И въпреки че в представите на шофьорите по магистрала се кара със 140 км/ч, по този път такава скорост е забранена.

На места автомагистралата става по-тясна, така скоростта се ограничава до 90 км/ч.

Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ "Европа"

Председателят на управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев обяснява, че трасето е проектирано през 2016 г. и още на чертеж е с 25 см по-тясно от приетото, за да може скоростта да е до 140 км/ч.

„Разделителната ивица е малко по-тясна и лентите са по-тесни с 25 см. Това, от гледна точка на пътната безопасност, отговоря на около 120 км/ч и това ще позволява движението с тази скорост”, обяснява Вълчев.

Освен по АМ „Европа”, по-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали.

„Вероятно, сега като направим цялостно обследване, на някои места ще се наложи такова намаляване на скоростта. Най-вече това ще се случи на „Хемус”. Нормалната скорост за магистрала е 120 км/ч”, посочва още Вълчев. Това ще стане до средата на 2026г.

Източник: NOVA    
магистрала скорост Европа
