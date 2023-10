Атакуваха синагогата в Берлин с коктейли "Молотов"

Г ерманската полиция съобщи, че нападатели са хвърлили два коктейла "Молотов" по еврейска синагога в Берлин, докато канцлерът Олаф Шолц обеща да се бори с антисемитизма в Германия, предаде АФП.

Няма данни за пострадали или нанесени щети, а полицията в германската столица съобщи, че разследва нападението, извършено около 3:45 ч. сутринта в квартал Мите.

"Двама неидентифицирани души дойдоха пеша и хвърлиха две горящи бутилки, пълни с течност, в посока на синагогата на Бруненщрасе", се казва в изявление на полицията.

Докато маскираните нападатели бягали, силите за сигурност, разположени пред синагогата, забелязали "малък пожар" на мястото, където са стояли нападателите, и успели да го потушат, "предотвратявайки по-нататъшни последствия".

