Какво е съотношението на силите между армиите на Украйна и Русия

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на страната с още около 100 000 души през следващите три години и повишаване на възнаграждението на военнослужещите, пише агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинските въоръжени сили отстъпват доста значително по численост и огнева мощ на руските, но според експерти дори и при това съотношение на силите те пак могат да окажат сериозна съпротива и да причинят тежки загуби на Русия, ако тя предприеме мащабно нахлуване, след като струпа войски по границата.

Украинската армия освен това сега е по-добре обучена и екипирана, отколкото през 2014 г., когато Москва отне на Украйна Кримския полуостров без бой; мнозина смятат се също, че сега тя ще бъде силно мотивирана да брани родната земя.

Ето и някои подробности за състоянието на украинската армия.

Как изглеждат нещата в числово изражение

В жива сила и въоръжение нещата изглеждат нерадостно за Украйна.

Според оценките на повечето военни експерти руските войски по границата са около 100 000 души, макар че Москва казва, че не възнамерява да нахлува. Русия прехвърли известно количество сили и в Беларус, северната съседка на Украйна, за да участват във военни учения. Сухопътните войски на Русия наброяват около 280 000 души, общата численост на въоръжените ѝ сили е около 900 000, а по танкове тя превъзхожда Украйна в съотношение от над три към едно, показват данните на лондонския Международен институт за стратегически изследвания.

Украинският министър-председател заяви, че с подписания от Зеленски указ - за приоритетни мерки за повишаване на отбранителните способности на държавата, повишаването на привлекателността на военната служба и постепенното преминаване към професионална армия - личният състав на украинските въоръжени сили ще нарасне на 361 000 военнослужещи. Въпреки че за времето между 2010 и 2020 г. Украйна увеличи тройно бюджета си за отбрана, към 2020 г. той възлиза на едва 4,3 милиарда долара, което е само една десета от този на Русия.

Според военни анализатори противовъздушната и противоракетната отбрана на Украйна е слаба, което я прави доста уязвима за руски удари по критична инфраструктура. Пак според тях Русия ще се опита и да използва превъзходството си във воденето на електронна война, за да парализира противниковото командване и да прекъсне съобщенията му с частите на бойното поле.

