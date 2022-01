Ройтерс: Русия е прехвърлила кръвни банки към границата си с Украйна

Р усия е прехвърлила кръвни банки към границата с Украйна, което засилва опасенията на САЩ от възможна руска инвазия на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Доставянето на кръв и други медицински материали, нужни за лечение на ранени, е

ключов индикатор за военната готовност на Москва,

заявиха пред Ройтерс трима американски представители. По думите на сегашни и бивши официални представители на САЩ има конкретни индикатори, като например доставките на кръвни банки, които са от решаващо значение, за да се определи дали Москва наистина е готова да нахлуе, ако руският президент Владимир Путин вземе решение за това.

Exclusive: Russia moves blood supplies near Ukraine, adding to U.S. concern https://t.co/PKhuXWvOLz pic.twitter.com/PhUM0ahYGZ