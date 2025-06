"Арестувайте Вучич!": Протести и блокади в Сърбия

Н ови протести, блокади и прояви на гражданско неподчинение, организирани от студенти и граждани, започнаха в няколко сръбски градa по-малко от 24 часа след големия антиправителствен протест на 28 юни в Белград под надслов "Ще се видим на Видовден", който прерасна в многочасови сблъсъци с полицията.

"Арестувайте Вучич!" и "Пуснете ги всички!", скандираха снощи събралите се пред Главната прокуратура, след като вчера бяха арестувани студенти от няколко факултета, участвали в протеста на Видовден. Броят на задържаните на Видовден е 77, 38 са арестуваните, 22 са ранени, сред полицаите има 48 пострадали.

По рано през деня в знак на подкрепа с арестуваните студенти бе блокиран и пътят към Земун - квартал на сръбската столица Белград, през който минава магистралния път към Централна Европа.

Протест и блокада имаше и в друг квартал на Белград - Нови Белград.

🇷🇸 Blockades and protests have been reported in Kragujevac, Serbia. 🇷🇺 Some protesters are seen waving Khorugv (Orthodox Christian icon flags) pic.twitter.com/aV2qJbVSwY

В късните часове на 29 юни бяха блокирани два от мостовете на р. Сава, само линейки и автомобили, в които има малки деца, можеха да преминат през изградените с контрейнери и подръчни средства заграждения. Съоръжението "Автокоманда", близо до магистралата, от която се влиза от изток в Белград, също премина под контрола на протестиращите. В края на януари тази година тук студентите проведоха първата 24-часова блокада.

Няколко централни улици и кръстовища в сръбската столица също бяха непроходими.

Протестът в Белград започна, един арестуван пред сградата на Президентството

Протестът "Ще се видим на Видовден" постави ултиматум пред правителството да предложи на президента да издаде указ за свикването на нов предсрочен вот до 21 ч. местно време на 28 юни, като в противен случай ще бъдат предприети прояви на гражданско неподчинение.

Александър Вучич обяви, че ултиматумът няма да бъде изпълнен. В нощта на протеста на Видовден той посети лично контрапротестиращите в Пионерския парк студенти и привърженици на Сръбската прогресивна партия, на която е основател, и обяви, че те са победители.

Blockades across Serbia in defiance of the government and police suppression of the protests: important roads, bridges in Belgrade and intersections in Novi Sad were blocked.

Also in other bigger cities. https://t.co/LeLMu4A7du