Арестуваха жена, заподозряна за взрива, убил руския военен блогър

И звестният руски военен блогър Владлен Татарски беше убит в експлозия по време на дискусия с почитатели в заведение на брега на река Нева в центъра на руския град Санкт Петербург.

Руски медии и военни блогъри обявиха, че Татарски имал творческа вечер, по време на която жена от публиката му подарила кутия с негов бюст, който е експлодирал. Събитието било организирано от патриотична руска група, която призна, че е взела предохранителни мерки, които „очевидно са били недостатъчни“, предаде Асошиейтед прес.

Breaking:



An explosion occurred in Sankt Petersburg in one of Prigozhin’s cafes. The name of the cafe is “Street Bar”.



It is said that military blogger Vladlen Tatarsky was having a speech. Tass reports that he died in the explosion.#SanktPetersburg #Russia pic.twitter.com/a69gBw5FoN — (((Tendar))) (@Tendar) April 2, 2023

На видеозапис свидетелка разказва, че жена, която се представила като Настя, задавала въпроси на Татарски по време на дискусията. Свидетелката Алиса Смотрова цитира Настя, която казала, че е изработила бюст на блогъра, но охраната не й позволила да го внесе и трябвало да го остави на вратата, защото можело в него да има бомба. След това Настя и Татарски се пошегували по този повод. После Настя отишла до вратата, взела подаръка си и го дала на Татарски.

W #SanktPetersburg w zamachu terrorystycznym zginął rosyjski korespondent wojenny Vladlen #Tatarski. pic.twitter.com/T2YlK34gHs — Krystian Jachacy (@KrystianJachacy) April 2, 2023

Блогърът поставил подаръка на маса до себе си и тогава станала експлозията.

Свидетелката Смотрова описва как хората се разбягали панически, някои пострадали от изпочупени стъкла и били целите в кръв.

Руската агенция Интерфакс предаде, че жителка на Санкт Петербург – Даря Трьопова, е била арестувана по подозрение, че е замесена в избухването на бомбата. Интерфакс предаде също, че Трьопова вече е била задържана за участие в антивоенни митинги.

Видеозапис, публикуван в руски социални медии, показва заведението след експлозията. Масите и столовете са на парчета, с петна от кръв, а подът е покрит с натрошени стъкла.

Руски медии съобщиха, че разследващите търсят подарения на Татарски бюст поради подозрения, че взривното вещество е било скрито там, но не изключват то да е било поставено в помещението преди събитието.

Руският Следствен комитет е започнал разследване за убийство. До момента никой не е поел отговорност за експлозията, но военни блогъри и патриотични коментатори веднага обвиниха Украйна и сравниха станалото с убийството през август 2022 г. на Даря Дугина – телевизионна коментаторка с националистически възгледи. Тя загина при експлозия на бомба, задействана дистанционно. Взривното вещество беше поставено под колата й и избухна, докато тя шофираше в околностите на Москва.

An explosion in a St Petersburg cafe has killed prominent Russian military blogger Vladlen Tatarsky.

Picture of him and Darya Dugina, daughter of prominent Russian political figure Alexander Dugin who died in car bombing last year authorized by elements within the Ukrainian… pic.twitter.com/DeGSlygYYW — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) April 2, 2023

Руските власти тогава обвиниха украинското военно разузнаване, но Киев отрече намеса.

По повод вчерашната експлозия говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова каза, че дейността на Татарски „му е навлякла омразата на киевския режим“ и посочи, че той и други военни блогъри отдавна получават украински заплахи.

Бащата на Дугина – Александър Дугин – философ националист и политически теоретик, ревностен поддръжник на нахлуването в Украйна, определи Татарски като безсмъртен герой, умрял, за да спаси руския народ.

С терористите не трябва да има други разговори, освен за това, че се предават безусловно, каза Дугин. В Киев трябва да има парад на победата, заяви философът.

Висш служител на украинското правителство каза, че експлозията, убила Татарски, е част от вътрешни сътресения. „Паяците в буркана се изяждат един друг“, написа украинският президентски съветник Михайло Подоляк на английски в „Туитър“. Въпрос на време беше кога вътрешният тероризъм ще стане инструмент за вътрешни политически борби, посочи Подоляк.

It begins in RF... Spiders are eating each other in a jar. Question of when domestic terrorism would become an instrument of internal political fight was a matter of time, as breakthrough of ripe abscess. Irreversible processes and Troubles 2.0. await RF. While we will watch. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

Роден в Донбас, Татарски, с истинско име Максим Фомин, е работил като миньор, преди да започне бизнес с мебели. Когато го застигат финансови проблеми, ограбва банка и влиза в затвора. Бяга от затвора, когато през 2014 г. бунтът на проруските сепаратисти обхваща Донбас, седмици, след като Москва анексира полуостров Крим. Фомин се присъединява към сепаратистките бунтовници и са бие на фронта, преди да премине към писане на блогове.

Татарски беше известен с гръмките си изявления и пламенна риторика в подкрепа на войната. След като миналата година Кремъл анексира четири украински региона, което по-голямата част от света обяви за незаконно, Татарски публикува видеоматериал, в който се зарече: „Това е. Ще победим всички, ще убием всички, ще ограбим всички, ако трябва. Всичко ще стане както ние искаме. Бог да е с вас“.

Военните блогъри имат все по-открояваща се и влиятелна роля в потока на информация за руската инвазия в Украйна. Те почти винаги защитават целите на кампанията, но на моменти критикуват руската военна стратегия и тактически решения, отбелязва АП.