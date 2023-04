Готови за дълга война: Русия и Украйна набират нови войници

Р усия и Украйна засилват набирането на войници, които да се сражават и умират в кални окопи, разрушени градове и обширни минни полета, за да подсилят силно изтощените си армии, което е още един знак, че двете страни се подготвят за дълга война.

В четвъртък президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който разрешава по-голям от обичайния пролетен набор с цел набиране на около 147 000 души, което е с около 10 % повече от същата пролетна кампания през 2022 г.

Макар че е малко вероятно новобранците да отидат веднага на бойното поле - а един руски служител твърди, че те изобщо няма да бъдат изпратени там - наборната служба ще създаде по-голям резерв от потенциални войници за руската армия, която претърпя огромни загуби.

Украйна, която също се опитва да попълни редиците си, съобщи, че е получила над 35 000 заявления за новите сили, които формира - Офанзивна гвардия.

В продължение на няколко седмици, опитвайки се да привлече доброволци, украинското правителство разлепи плакати и билбордове из цялата страна и рекламира плана си за мрежа от бойни бригади, които ще работят под ръководството на Министерството на вътрешните работи заедно с редовните войски.

През цялото време в Украйна пристигат още западни оръжия, а официални лица твърдят, че скоро Киев ще започне контраофанзива, за да си върнат загубените територии в източната и южната част на страната.

In Opinion



"From the perspective of a Russian soldier, the war in Ukraine must look nightmarish," Marlene Laruelle and Ivan Grek, who study Russia, write in a guest essay. "And yet a significant number of Russian men are still keen to fight."https://t.co/FNIWFASZCw