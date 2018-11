Председателят на японския автомобилен гигант Рено-Нисан Карлос Гон е бил арестуван по обвинения за финансови измами, съобщи Би Би Си.

Агенция Франс прес цитира изданието, според което бордът на директорите на японския автомобилен производител Nissan е обвинил своя председател Карлос Гон за "значителни актове на нарушение", в това число недостатъчно отчитане на неговата заплата и заяви, че той ще бъде уволнен. В същото време се появиха съобщения, че Карлос Гон вероятно е бил арестуван в Токио.

В изявлението на Nissan се съобщава, че през последните няколко месеца е било извършено разследване на Карлос Гон, което е установило неправомерно негово поведение в продължение на няколко години. Официалното изявление стана факт, след като местни японски медии съобщиха, че Гон е бил разпитан в понеделник вечерта от прокурори в Токио и се очаква да бъде арестуван за нарушаване на финансовите разпоредби, включително неправилно отчитане на неговите доходи.

Франс прес отбелязва, че на този етап токийската прокуратура е отказала да коментира информацията, че е разпитвала Гон, който е едновременно главен изпълнителен директор на автомобилния алианс между Renault, Nissan и Mitsubishi.

В своето изявление Nissan също така заяви, че е започнало разследване както спрямо Карлос Гон, така и спрямо репрезентативният директор Грег Кели.

Междувременно японската обществена телевизия NHK потвърди, че изпълнителният директор на Renault и Nissan Карлос Гон е бил действително арестуван в Токио. "Токийската окръжна прокуратура арестува председателя на Nissan - Гон за подозрения за нарушение на Закона за финансовите инструменти и борсите", посочи NHK.

