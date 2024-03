"Заподозрени, че са свързани с ислямисткия екстремизъм": Арестуваха четирима младежи в Белгия

Б елгийската полиция арестува днес 18-годишен младеж и трима непълнолетни, заподозрени в размяна на съобщения за планирана "терористична атака", съобщи за Франс прес федералната прокуратура, която води разследването.

Четиримата бяха арестувани по време на обиски, извършени в Брюксел, Нинове, Шарлероа и Лиеж, каза говорителят на прокуратурата Ерик Ван дер Сипт. Те са заподозрени в планиране на терористична атака в Белгия, добави говорителят. Оръжия и експлозиви не са били намерени. Полицията е иззела за анализ мобилни телефони и лаптопи.

Според Белгийското радио и телевизия на Френската общност (RTBF) днешните арести са част от полицейска операция за идентифициране на хора, "потенциално агресивни и заподозрени, че са свързани с ислямисткия екстремизъм".

Съобщенията, разменяни от четиримата заподозрени, бяха „достатъчно тревожни, за да се намесим и да извършим претърсвания“, каза Ван дер Сипт.

