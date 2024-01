Арестуваха булка в деня на сватбата ѝ в Мексико

Б улка беше арестувана за предполагаемо изнудване в деня на сватбата си в Мексико.

Жената, идентифицирана като Нанси Н. от държавните прокурори, дори не успява да влезе в църквата, тъй като служителите на реда спират церемонията, предава Sky News.

Нанси е била задържана, когато е слизала от автомобила си, за да влезе в църквата във Вила Гереро, посочват местни медии.

