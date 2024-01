Под на манастир пропадна по време на сватба в Тоскана

М ладоженци и техните гости са празнували в тоскански манастир от 15-и век, когато подът под тях се е срутил. Булката, младоженецът и гостите им пропаднали почти 4 метра, съобщи Daily Mail.

Гостите разказват, че са смятали, че настъпва земетресение. Когато дупката се отворила, те паднали в долната стая, приземявайки се сред отломки и мазилка пред фреска на “Тайната вечеря”.

Младоженците Паоло Мугнаини и Валерия Ибара, и двамата на 26 години, са прекарали сватбената си нощ в болница заедно с много от приятелите си. Около 40 от празнуващите са имали нужда от медицинска помощ.

Един от гостите описва сцената като "апокалиптична" и казва, че "гъст облак дим" се е издигнал, когато подът е поддал, а след това се е чуло как хората крещят от болка.

