"Арести, малтретиране и публично бичуване": Животът в Афганистан под властта на талибаните

С поред нов доклад на ООН слушането на музика, пушенето на наргиле и подстригването по западна мода са наказуеми деяния при задушаващото управление на талибаните в Афганистан.

Така наречената морална полиция на талибаните ограничава правата на човека, като непропорционално засяга жените и момичетата, създавайки "климат на страх и ужас", се казва в доклада на Мисията на ООН за подпомагане в Афганистан (UNAMA), публикуван във вторник.

Министерството на пропагандата на добродетелта и предотвратяването на порока (MPVPV), създадено от талибаните при завземането на властта през 2021 г., е натоварено със законотворчеството и прилагането на строгите тълкувания на ислямското право на талибаните.

Тези тълкувания включват забрана на дейности, считани за "неислямски", включително показване на изображения на хора и животни и празнуване на Деня на влюбените. Освен това в доклада се посочва, че указанията на талибаните се издават в различни формати - често само устно - и се прилагат непоследователно и непредсказуемо.

Когато талибаните се върнаха на власт в Афганистан през август 2021 г. в резултат на светкавично превземане на властта след хаотичното изтегляне на войските, водени от САЩ, след две десетилетия война, радикалната ислямистка групировка изглежда се стремеше да се дистанцира от предишния си период на управление през 90-те години, представяйки се за по-умерена.

В този доклад обаче се констатира, че много от правилата от онова време са възстановени, въпреки по-ранното обещание на талибаните да зачитат правата на жените в рамките на нормите на "ислямското право".

Между 15 август 2021 г. и 31 март 2024 г. ООН документира най-малко 1033 случая, в които талибански служители са използвали насилие, за да наложат своите правила.

Under Taliban rule, mannequins in women’s dress shops across Afghanistan’s capital Kabul have been cloaked in aluminium foil, cloth sacks or wrapped in black plastic bags. pic.twitter.com/H4qHM5CgcC — VICE World News (@VICEWorldNews) January 18, 2023

"Съобщава се, че де факто MPVPV има широк мандат и са използвани различни методи за прилагане, включително словесно сплашване, арести и задържания, малтретиране и публично бичуване", се казва в доклада, който е съставен въз основа на публични съобщения и документирани доклади за нарушения на правата на човека.

Нарушенията на талибаните срещу жени и момичета са толкова тежки, че един високопоставен служител на ООН наскоро заяви, че те биха могли да бъдат приравнени към "престъпления срещу човечеството". В този доклад подробно се описва как MPVPV налага правила за начина, по който жените се обличат и имат достъп до обществени места.

В доклада на ООН се казва, че талибаните произволно затварят предприятия, собственост на жени, забраняват на жените да се снимат във филми, затварят женски салони за красота и ограничават достъпа до контрацептивни мерки.

Според доклада жените в Афганистан нямат право на достъп до паркове, спортни зали и обществени бани, които понякога са единственият начин за получаване на топла вода през зимата, и трябва да бъдат придружавани от мъжки настойник (махрам), когато пътуват на повече от 78 км от домовете си.

The #Taliban government decided to close all barber shops and beauty salons in #Afghanistan within a month 😵‍💫🤮🤮🤮 pic.twitter.com/1wXg6iBBub — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) July 5, 2023

Докато жените трябва да носят хиджаб, мъжете също трябва да спазват правилата за дължина на брадата и прическа.

През декември 2023 г. нравствената полиция затвори 20 бръснарски салона за една нощ, след като се твърди, че бръснари оформят и подстригват бради, както и прически в западен стил, се казва в доклада. Талибаните отричат твърденията, че двама бръснари са били задържани за две нощи. В доклада се казва, че те са били освободени едва след като са обещали да не правят повече такива подстригвания.

ООН заявява, че талибаните са правно задължени да защитават правата на човека

Тези правила нарушават множество права на човека - от правото на труд, през правото на свободно движение и изразяване, до сексуалните и репродуктивните права, се казва още в доклада.

В свое изявление талибаните нарекоха критиките на ООН "неоснователни" и заявиха, че авторите на доклада "се опитват да оценят Афганистан от западна гледна точка, което е неправилно".

"Афганистан трябва да се оценява като мюсюлманско общество, в което огромното мнозинство от населението са мюсюлмани, които са дали значителни жертви за установяването на шериатската система", се казва в изявлението.

Въпреки това докладите от Афганистан сочат, че репресивният контрол на талибаните върху жените е довел до рязко увеличаване на броя на опитите за самоубийство.

CNN интервюира 16-годишно момиче, което е изпило акумулаторна киселина, за да избяга от живота при талибаните, и казва, че е било "обзето от безнадеждност", след като е прекарало месеци вкъщи поради забраната за момичетата да учат в средните училища.

🇦🇫Afghanistan 1970’s vs Now.



In 2024 women are:



• Banned from education after 6th grade



• Forced to Cover entire body and head



• Cannot go outside without male guardian



• Banned from public parks



• Banned from historic places



• Cannot listen to music



• Banned… pic.twitter.com/vIOCfN6sIj — Oli London (@OliLondonTV) March 9, 2024

Според доклада сред списъка със забрани на талибаните е и публичното показване на човешки и животински изображения, които те смятат за "неислямски".

Този закон е довел до премахване на рекламни надписи и покриване на манекени в магазини, се казва в доклада. ООН съобщава за някои случаи, в които на неправителствени организации е било наредено да премахнат човешки изображения от материали, предназначени да предупреждават деца или други хора с ограничена грамотност за риска от невзривени артилерийски снаряди и други проблеми на общественото здраве.

Медиите са силно ограничени, а жителите живеят в състояние на наблюдение, се казва още в доклада.

"Правото на хората на личен живот се нарушава чрез претърсване за забранени предмети в телефона или автомобила им, записване на посещенията им в джамиите или изискване да покажат доказателства за семейни отношения на обществени места."

BREAKING:



The Taliban have demanded that Afghan woman are not allowed to attend to upcoming UN conference on Afghanistan in Qatar on June 20th.



The Taliban also demanded that all discussions about women’s’ right are removed from the agenda.



The UN has agreed to the demands pic.twitter.com/jBHry3TdGu — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2024

През юни талибаните се срещнаха с висши служители на ООН и световни пратеници в Катар по време на двудневна конференция, на която не бяха включени афганистанските жени, което предизвика протест от страна на групите за защита на правата на човека.

На пресконференция след срещата Розмари Ди Карло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси и въпросите на мироизграждането, нарече дискусиите "откровени" и "полезни" и заяви, че "опасенията и възгледите на афганистанските жени и гражданското общество са били на преден план".

Това беше третата среща на ООН в Доха, посветена на Афганистан, но първата, на която присъстваха талибаните.

