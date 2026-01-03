България

МВнР с предупреждение към българите във Венецуела

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон

3 януари 2026, 12:44
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил въздушни удари по цели във венецуелската столица Каракас, включително военни бази. Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела, над която ниско са прелетели самолети. Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците.   
Източник: БТА/AP

М инистерството на външните работи на Република България следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела, съобщиха от ведомството, цитирани от агенция БГНЕС.

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.

