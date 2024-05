Антъни Блинкен пя и свири на китара в бар Киев (ВИДЕО)

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкен излезе на сцената, за да свири с украинска група в бар във вторник вечерта по време на изненадващо пътуване до Киев, предизвиквайки смесени реакции в социалните медии.

Преди да изпълни интерпретация на „Rockin' in the Free World“ на Нийл Йънг с киевската пънк група "19.99", Блинкен каза на публиката си, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна в нейната битка срещу Русия в продължаващата война.

Antony Blinken plays guitar in basement bar on trip to Kyiv https://t.co/hdulrfVIkX

„Съединените щати са с вас. Голяма част от света е с вас. И те се борят не само за свободна Украйна, но и за свободния свят. И свободният свят също е с вас“, каза Блинкен.

Кадри от изпълнението на Блинкен бяха широко разпространени в социалните медии, като потребителите бяха разделени относно пътуването му до музикалния бар в центъра на Киев, който също служи като военен бункер. Руските сили напредват в района на Харков в Украйна, докато наскоро одобрената помощ от САЩ се процежда в разкъсаната от война страна.

Tonight at Barman at Dictat in Kyiv, @SecBlinken saw firsthand that the spirit of Ukraine remains unbreakable. pic.twitter.com/d9A8I0ttED