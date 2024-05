На фона на нова руска офанзива: Зеленски призова Запада да ускори оръжейните доставки

У краинският президент Володимир Зеленски призова днес Запада да ускори оръжейните доставки за страната му, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е отправил този апел в традиционното си вечерно видеообръщение на фона на новата руска офанзива - в североизточната Харковска област.

