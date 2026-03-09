Свят

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Френският лидер призова Техеран да прекрати атаките в региона и да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

9 март 2026, 07:01
Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток
Източник: БГНЕС

Ф ренският президент Еманюел Макрон проведе в неделя телефонни разговори с американския си колега Доналд Тръмп и с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан, преди пътуването си до Кипър в понеделник, за да „засили сигурността“ около тази страна членка на ЕС в Източното Средиземноморие, предаде Франс прес.

„Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати атаките си срещу страните в региона“, заяви френският президент – първият западен лидер, който разговаря с иранския си колега след избухването на войната.

„Иран трябва освен това да гарантира свободата на корабоплаването, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток“, добави той.

Двамата държавни глави се договориха да продължат да поддържат контакт, съобщи ТАСС.

След разговора Макрон написа в социалната мрежа Екс, че е изразил пред Пезешкиан „сериозното си безпокойство за развитието на ядрената и ракетната програма на Иран, както и дестабилизиращите му действия в региона, които лежат в основата на сегашния конфликт“.

Макрон разговаря с президента на Иран, какво обсъдиха

„Дипломатическо решение днес е необходимо както никога, за да се отговори на тези ключови предизвикателства, да се сложи край на ескалацията и да се запази мира“, е добавил френският президент.

До момента няма подробности за естеството на проведения разговор с Тръмп, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Еманюел Макрон Иран Доналд Тръмп Кипър Източно Средиземноморие Ормузки проток Ядрена програма на Иран Дипломатически разговори Регионален конфликт Свобода на корабоплаването
