Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Ф ренският президент Еманюел Макрон проведе в неделя телефонни разговори с американския си колега Доналд Тръмп и с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан, преди пътуването си до Кипър в понеделник, за да „засили сигурността“ около тази страна членка на ЕС в Източното Средиземноморие, предаде Франс прес.

„Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати атаките си срещу страните в региона“, заяви френският президент – първият западен лидер, който разговаря с иранския си колега след избухването на войната.

أجريتُ اتصالًا مع ملك البحرين، وأعربتُ له عن تضامننا الكامل إزاء الهجمات التي استهدفت المملكة.



وتقف فرنسا بحزم إلى جانب البحرين، التي تربطنا بها شراكة طموحة.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026

„Иран трябва освен това да гарантира свободата на корабоплаването, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток“, добави той.

Двамата държавни глави се договориха да продължат да поддържат контакт, съобщи ТАСС.

След разговора Макрон написа в социалната мрежа Екс, че е изразил пред Пезешкиан „сериозното си безпокойство за развитието на ядрената и ракетната програма на Иран, както и дестабилизиращите му действия в региона, които лежат в основата на сегашния конфликт“.

„Дипломатическо решение днес е необходимо както никога, за да се отговори на тези ключови предизвикателства, да се сложи край на ескалацията и да се запази мира“, е добавил френският президент.

До момента няма подробности за естеството на проведения разговор с Тръмп, отбелязва АФП.