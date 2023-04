Американски самолет прехвана руски изтребител в напрегнат сблъсък

Р уски военен самолет е забелязан тази седмица да пречи на американски самолет, летейки застрашително близо до него. Изображения показват руски Су-35, който „маневрира непрофесионално“ във въздушното пространство над Сирия, пише msn.com.

Девета военновъздушна армия на САЩ пусна разсекретени кадри с ужасяващи сцени от опасното взаимодействие.

Руски изтребител Су-27 внимателно ескортира германски разузнавателен самолет P-3

„На 18 април 2023 г. изтребители на ВВС на САЩ излетяха от въздушни бази в региона и прехванаха руския изтребител. По време на прихващането руският пилот маневрира непрофесионално в рамките на 2000 фута от самолета на САЩ, нарушавайки протоколите за постоянна деконфликция“, обясняват те.

WATCH: US military releases footage of Russia violated Coalition Force airspace in Syria. On April 18, US fighter aircraft intercepted Russian Su-35. The Russian pilot maneuvered within 2,000 feet of US aircraft, violating standing deconfliction protocols. pic.twitter.com/zUwBE5Onmc