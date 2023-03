Шойгу награди пилотите на изтребителите Су-27, прехванали американския безпилотен дрон

М инистърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу връчи награди на пилотите на руските изтребители Су-27 за това, че са предотвратили навлизането на дрон ЕмКю-9 на САЩ в района на действие на руската военна операция в Украйна, предаде РИА "Новости", цитирана от БТА.

Американският безпилотен апарат падна в Черно море, след като беше прехванат от руски изтребители.

"Министърът на отбраната на Руската федерация, армейски генерал Сергей Шойгу представи

за удостояване с държавни награди летците на самолетите Су-27, предотвратили нарушаването от страна на американския безпилотен летателен апарат ЕмКю-9 на границите на района с временен режим на използване на въздушното пространство, установен с цел провеждането на специалната военна операция", съобщи в изявление руското министерство на отбраната.

