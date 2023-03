Словакия изпраща 13 изтребителя МиГ-29 в Украйна

С ловакия ще изпрати 13 изтребителя МиГ-29 в Украйна, съобщи премиерът Едуард Хегер в петък, което я прави втората членка на НАТО, която обещава самолетите след Полша, съобщи CNN.

„Обещанията трябва да бъдат спазени и когато [украинският президент Володимир] Зеленски поиска повече оръжия, включително бойни самолети, казах, че ще направим всичко възможно. Радвам се, че другите правят същото“, казва Хегер в Twitter .

Военната помощ е ключова, добави той, за да се гарантира, че Украйна "може да се защити". Европа срещу Русия.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia