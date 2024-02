Американски морски пехотинци са в неизвестност, хеликоптерът им е открит край Сан Диего

П етима американски морски пехотинци са в неизвестност, след като останките от хеликоптера им бяха открити в отдалечен район източно от Сан Диего, часове след като той изчезна при лоши метеорологични условия, включващи комбинация от силен дъжд и сняг, предаде Ройтерс.

Хеликоптерът CH-53E Super Stallion беше открит от гражданските власти в Пайн Вали към 09:00 ч. сутринта вчера, около осем часа след като било докладвано, че не е пристигнал в базата на морската пехота в Мирамар, Калифорния, съобщиха от Корпуса на морската пехота на САЩ.

The Marines are in contact with the San Diego County Sheriff's Office to coordinate search efforts. Due to heavy snow near Pine Valley, first responders have requested additional resources to assist with the search effort. https://t.co/FF3WJZ6a0c