Сватбата на Амбани: След месеци разточителни празненства най-накрая ще се оженят

З а мнозина в Индия е трудно да си спомнят времето, когато сватбата на Амбани не се е състояла.

Бракът на сина на най-богатия човек в Индия, милиардера Мукеш Амбани, с дъщерята на милионер няма как да бъде скромна афера.

Състоянието на индустриалеца сега се оценява на 120 милиарда долара и през годините семейство Амбани не се свени да пръска екстравагантно парите си, независимо дали за най-скъпия дом в света – 27-етажен небостъргач, който се извисява над Мумбай – или за най-скъпата сватба в Индия, пише в "Гардиън" Хана-Елис Питерсън.

И все пак дори за семейство Амбани продължилите месеци тържества, довели до сватбата на най-малкия им син, 29-годишният Анант Амбани, с Радхика Мърчант, дъщеря на фармацевтичен магнат, надминаха дори най-смелите въображения по отношение на богатство, показни прояви и издръжливост.

Събитието доминира в заглавията както в Индия, така и в световен мащаб от месеци. Прогнозите сочат, че петмесечният сватбен спектакъл вероятно ще струва над 600 милиона долара, сума, която все още представлява само 0,5% от състоянието на Амбани.

Същинската брачна церемония ще се състои в рамките на тридневно събитие в Мумбай, започващо днес. В местните медии, които натрапчиво съобщават за всяка дреболия от събитието, сега тя редовно се нарича „собствената кралска сватба на Индия“, намигване към уникално могъщия статут, който притежава семейство Амбани, с всички от звездите на Боливуд до най-големите в страната могъщи политици, изглежда, на тяхна ръка.

Премиерът на Индия Нарендра Моди ще присъства. Така също – ако се вярва на докладите – ще са Хилари Клинтън, Борис Джонсън, Тони Блеър, Дейвид и Виктория Бекъм и Ким и Клои Кардашиян, заедно с всички най-големи звезди на Боливуд като Шах Рук Хан, както и индустриалци, дипломати и инфлуенсъри в Instagram за да се гарантира, че всяка секунда е документирана за масите. Говори се, че Адел и Дрейк ще участват и стотици частни самолети ще превозят гости от цялата страна.

Лехер Кала, колумнист за обществото и културата за Indian Express, направи паралели с грандиозните спектакли на индийските кралски семейства от древността, когато владетелите на княжески държави организираха огромни сватби, за да блестят и споделят богатството си с кралството.

„Беше луд спектакъл, изявление, че Амбани са пристигнали: не само в Индия, но и в световен мащаб“, казва Кала. „Те изглежда искат да се приемат като Уиндзорите на Индия.“

Тя казва, че статусът на Мукеш Амбани като човек, който сам се е издигнал, който е израснал от скромно начало до ръководител на многомилиарден конгломерат, им дава уникален статус сред масите, които масово ги възприемат като амбициозни, въпреки твърденията за значително политическо покровителство.

„Никой друг в Индия няма такава власт и социален капитал“, казва Кала.

Мнозина открито се съмняват как петмесечният маратон от веселби не е оставил булката и младоженеца – и многото им хиляди гости – вече изтощени още преди сватбата този уикенд дори да е започнала.

Подгряването започна още през март с предсватбено парти, което надмина повечето сватби на знаменитости. На Риана бяха платени около 6 милиона долара, за да изнесе първия си концерт от почти осем години, а 1200 гости, сред които Бил Гейтс, Хилъри Клинтън, Иванка Тръмп и Марк Зукърбърг, бяха представени на светлинно шоу с 5500 дрона и парти в джунглата който дойде с дрескод от девет страници.

След това през май беше сватбеният круиз с 800 гости около Средиземно море, струващ 150 милиона долара, с изпълнения на Андреа Бочели, Кейти Пери, Backstreet Boys и Pitbull. Празненствата на борда бяха толкова шумни, че местните жители в италианския град Генуа извикаха полицията заради шума, като подобно възмущение беше провокирано в рибарското селище Портофино.

На sangeet миналата седмица – традиционна предсватбена вечер на танци и музика – Джъстин Бийбър беше докаран със самолет в Мумбай, за да забавлява гостите, на отчетена цена от 10 милиона долара.

„Изявление за статус“

Подробностите за тридневната сватба в Мумбай – започваща в петък с традиционната индуистка церемония – остават в тайна. Въпреки това пищната покана – гравирана кутия, пълна с подаръци, която свири индуистки мантри, когато се отвори – подсказа, че това ще бъде още една афера без спестени разходи.

Събитията ще се проведат в огромен конгресен център в Мумбай, както и в Антилия, мега многоетажното имение на Амбани в Мумбай, което разполага с бална зала, басейн, хеликоптерна площадка и кино. За възмущението на много жители на Мумбай полицията ограничи достъпа до пътищата около събитието за трите дни, обявявайки го за „публично събитие“.

Неподправеният публичен разкош на сватбата привлече критики от някои, които го виждат като признак за нарастващото неравенство в Индия, където броят на милиардерите в страната е нараснал до над 200, докато в същото време бедността остава ширеща се. Според последните доклади най-богатият 1% в страната вече притежава над 40% от богатството на страната.

Други обаче казаха, че трябва да се отпразнува, привличайки международното внимание към Индия и показвайки най-доброто от големите индийски сватбени традиции, които остават централна част от културата и наследството на страната. Неотдавнашен доклад на Jefferies, фирма за инвестиционно банкиране и капиталов пазар, установи, че индийците харчат почти двойно за сватби в сравнение с това, което харчат за образование.

Марееша Парих, съосновател на агенцията за сватбено планиране Swaaha Weddings, каза, че решението на Амбани да използват сватбата, за да утвърдят статуса и властта си, е симптоматично за по-широка тенденция в Индия.

„През последното десетилетие основната промяна, която забелязах, е, че сватбите се превръщат от това, което е свързано само с емоции, към това, което е свързано с изявление на статуса“, ​​казва Парих. „Сватбите сега са най-добрата платформа за всяка бизнес къща, всеки индустриалец, всеки човек наистина да направи изявление пред своята общност за това колко голяма работа са те.

„Това е чудесно за нашата индустрия, тъй като означава, че хората правят огромни инвестиции в празненства“, добавя тя. „Със семейство като Амбани, тази сватба прави това в международен мащаб, както никога досега не сме виждали.“

