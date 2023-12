Алексей Навални е преместен в друг руски затвор

Х върленият в затвора лидер на руската опозиция Алексей Навални е преместен в затвор в друга част на страната и пристигането му там ще бъде оповестено в съответствие със закона, съобщиха от руската затворническа служба, предаде Ройтерс.

Съюзници на Навални, които се подготвяха за очакваното му преместване в колония със специален режим, твърдят, че той не е бил виждан от адвокатите си от 6 декември, и с тревога задават въпроса къде се намира той.

Процесът на преместване на затворници с железопътен транспорт в най-голямата по територия страна в света може да отнеме седмици, а адвокатите и близките не могат да получат информация за тяхното местоположение и благосъстояние, докато те не стигнат на местоназначението им, отбелязва Ройтерс.

Sota.vision - рускоезичен онлайн новинарски сайт, който прави много съдебни репортажи - заяви, че бележка за Навални от затворническата служба във Владимирска област, където Навални е бил в наказателна колония на 235 километла източно от столицата Москва, е била прочетена на съдебно заседание в петък.

Сайтът Sota.vision, чийто основател и главен редактор е обявен от властите за "чуждестранен агент", цитира бележката, в която се казва: "Алексей Навални напусна Федералната затворническа институция ИК-6 във Владимирска област към поправителен дом, намиращ се извън Владимирска област, в съответствие с изискванията на Московския градски съд от 4 август 2023 г."

Пристигането му в друг затвор, който не е посочен в бележката, ще бъде разкрито в рамките на текущото законодателство.

Навални - бивш адвокат, който стана известен с осмиване на елита на президента Владимир Путин и с твърденията си за наличие на огромна корупция - беше осъден през август на още 19 години затвор към вече излежаваните 11 години и половина затвор.

