16 февруари: Опит за военен преврат, Навални и Тутанкамон

Н а 16 февруари 1887 г. е организиран опит за военен преврат в България. Организиран е от офицери русофили, емигрирали след неуспеха на деветоавгустовския преврат от август 1886 г., довел до абдикацията на княз Батенберг.

В заговора от 1887 г. се включват групи офицери от гарнизоните в Силистра и Русе,

но бунтът не получава голяма подкрепа и е потушен за няколко дни. Властите успяват да разкрият действията им чрез кореспонденцията с руския посланик в Букурещ Михаил Хитрово, което става повод за преждевременно започване на акцията в Силистра.

За да не бъдат арестувани офицерите от Силистренския гарнизон, неговият началник капитан Христо Кръстев обявява на 16 февруари въстание в града. След прехвърлянето на други военни подразделения към Силистра, Кръстев е изоставен от войниците си и е разстрелян на брега на река Дунав.

Примерът на Христо Кръстев е последван само от началника на Русенския гарнизон майор Атанас Узунов на 19 февруари и от командващия 3-та пехотна бригада – подполковник Димитър Филов. В Русе към бунта се присъединяват пионерните части, а Пети пехотен дунавски полк остава лоялен на правителството. Тъй като другите гарнизони в страната не въстават и въпреки почти публичната руска помощ (оръжие, муниции, пари, свободен трафик от и до Румъния), бунтът бързо е потушен.

Гробницата на Тутанкамон

Howard Carter’s 1922 discovery of Tutankhamun’s tomb unveiled treasures that mesmerized the world. This glimpse into Egypt’s ancient glory continues to inspire curiosity and wonder. #history #ancient #Egypt #Kings #archaeology #discovery

Read more:… pic.twitter.com/DWvVPY283h — Ancient Origins (@ancientorigins) January 8, 2025

На тази дата през 1923 г. британският археолог египтолог Хауърд Картър отваря погребалната камера на фараона Тутанкамон. На 4 ноември 1922 г. Картър открива гробницата на Тутанкамон, единствената гробница, която не е била ограбвана в Долината на царете близо до Луксор, Египет. На 16 февруари 1923 Картър отваря погребалната камера и пръв вижда саркофага на Тутанкамон. След като описва разнообразните находки, Картър се оттегля от археологията и става колекционер.

В Музея в Кайро са изложени и над 1700 предмета, намерени в гробницата на Тутанкамон.

Много други с по-малка стойност се пазят в складовете. Две дълги зали и едно по-малко помещение са изпълнени с многобройните експонати. Безспорно най-ценният артефакт е позлатената погребална маска на Тутанкамон, инкрустирана със син лазурит.

King Tutankhamun's treasure 24 pounds of pure gold mask 👑#ancientegypt pic.twitter.com/6PyOLlWoIy — Ancient Egypt (@ancientegypteg) January 27, 2025

На 24 септември 2007 г. става ясно, че група египетски археолози, ръководени от Захи Хауас, са открили осем кошници с палмови плодове на 3000 години в съкровищницата от гробницата. Тези плодове традиционно се предлагат на погребения. Открити са и двадесет глинени гърнета, запечатани с официалния печат на Тутанкамон. Според доктор Захи Хауас съдовете вероятно съдържат провизии, предназначени за пътуването на фараона към задгробния свят. Той твърди, че контейнерите ще бъдат отворени скоро. Тези предмети са открити първоначално от Хауърд Картър, но не са отваряни или изваждани от гробницата.

Фидел Кастро – премиер на Куба

Before becoming leader of Cuba, Fidel Castro claimed his political philosophy was "representative democracy and social justice," denying any desire to implement communism or marxism. pic.twitter.com/5xTPTPw9b5 — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 16, 2021

Фидел Кастро става министър-председател на Куба на 16 февруари 1959 г. след Кубинската революция, която отхвърля подкрепяната от САЩ диктатура на Фулхенсио Батиста. Той остава на поста до декември 1976 г., след което е председател на Държавния съвет на Куба (президент). От 1961 до 2011 г. е първи секретар на ЦК на Кубинската комунистическа партия.

Кастро превръща Куба в социалистическа държава, извършва големи промени в държавата от социално и икономическо естество. Създава програми, които изцяло повишават грамотността на нацията и повишават качеството на здравните грижи за почти всички кубинци. На 17 май 1959 г. се извършва национализация на промишлеността, банките и външната търговия. Започва се и аграрната реформа, която въвежда кооперативите като форма за владеене и обработка на земята. Забранява се едрата поземлена собственост и владеенето на земя от чужденци.

Алексей Навални

На 16 февруари 2024 г. умира руският опозиционен политик, юрист и общественик Алексей Навални. Лидер е на партията „Народен алианс“ от 2013 г., която между 2014 и 2018 г. носи името „Партия на прогреса“, а през 2018 г. се трансформира в „Русия на бъдещето“, на която през 2019 г. Министерството на правосъдието на Руската федерация отказва регистрация. Той е основател на организацията с нестопанска цел Фонд за борба с корупцията, която през юли 2020 г. обявява ликвидация като юридическо лице и е регистрирана с друго юридическо наименование – „Фонд за защита правата на гражданите“.

“The only thing that is needed for the triumph of evil is the inaction of good people.”

Alexey Navalny pic.twitter.com/2VFp6IoK1M — Nick Sotoudeh (@NickSotoudeh) December 24, 2024

През август 2020 е направен опит за убийството на Навални чрез отравянето му с нервнопаралитичното вещество „Новичок“,

забранено съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие, по която Руската федерация е страна. Той колабира по време на полет над Сибир и е откаран по спешност в болница в Омск. Смята се, че това аварийно кацане спасява живота му.

Базираната в Берлин, Германия, благотворителна организация „Фондация Кино за мир“ успява да убеди руските власти да разрешат транспортирането му по въздух до Берлин за лечение. През септември германското правителство разкрива, че тестовете, извършени от военните, са открили „недвусмислено доказателство за химическо нервно-паралитично бойно вещество от групата „Новичок“. Кремъл отрича каквото и да е участие и отхвърля резултатите от тестовете, доказали наличието на „Новичок“.

След възстановяване, продължило няколко месеца, на 17 януари 2021 г. Навални се завръща в Москва и незабавно е задържан на летището при паспортния контрол. На 2 февруари Московски съд издава присъда лишаване от свобода на Навални за 42 месеца за нарушаване на условията на условната присъда за измама срещу него от 2014 г. Съдът го намира за виновен, в неспазване на изискването да подава доклади редовно в полицията през 2020 г. Неговият юридически екип заявява, че това е абсурдно, тъй като властите са знаели, че той получава спешна помощ в Берлин заради отравянето с „Новичок“ в Сибир. Той припомня на съда, че през част от това време е бил в кома.

Alexey Navalny was killed in February. This year will be the first one Russians will be ringing in the New Year without him. Novaya Europe presents some of his more memorable New Year greetings, offering words of support from down the years. ⤵️ pic.twitter.com/JUOM5o0vg1 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 31, 2024

Година по-късно,

през февруари 2022 г., съдът в град Владимир, Русия, отхвърля искането на Навални за отмяна на статута му на „терорист“.

На 4 август 2023 г. Московският градски съд осъжда Алексей Навални на още 19 години затвор в колония със специален режим по обвинения в „създаване на екстремистка общност, финансиране на екстремистка дейност и призоваване към екстремизъм в интернет“.

От 5 декември 2023 г. Навални изчезва от затвора за почти три седмици и на 25 декември 2023 г. се появява информация, че е на север в нов затвор – Изправителна колония № 3 „Полярен вълк“ в селището Харп, в градския окръг Лабитнанги на Ямало-Ненецкия автономен окръг (ЯНАО).

На 16 февруари 2024 г. управлението на ФСИН на ЯНАО съобщава, че Навални се почувствал зле след разходка, почти веднага загубил съзнание. Твърди се също, че линейката идва за 7 минути, лекарите от Бърза помощ в продължение на 30 минути са предприели необходимите реанимационни мерки, които не са дали положителен резултат и е констатирана смъртта. Политикът умира, докато е в наказателната килия за 27-ми път, общият престой е 295 дни до 15 февруари включително.

Още събития на 16 февруари:

1942 г. – роден е севернокорейският диктатор Ким Чен-ир – син на Ким Ир-сен и баща на настоящия лидер на КНДР Ким Чен-ун

Ден на независимостта на Литва (от Русия) – национален празник

