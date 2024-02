Посланикът на Литва в Швеция: Ако Русия се осмели да предизвика НАТО, Калининград ще бъде "неутрализиран"

П осланикът на Литва в Швеция заяви във вторник, че руската Калининградска област ще бъде "неутрализирана", ако Москва отправи предизвикателство към НАТО в Балтийско море.

Линас Линкевичус, който е бил министър на външните работи и министър на отбраната на Литва, преди да заеме поста на посланик, направи коментар в X, в публикация, свързана с присъединяването на Швеция към НАТО.

В понеделник Швеция преодоля последното препятствие в стремежа си да се присъедини към НАТО, след като парламентът на Унгария гласува за ратифициране на присъединяването на страната към военния алианс. За да се присъедини към НАТО, една страна се нуждае от единодушната подкрепа на членовете на алианса, а Унгария беше последната, която трябваше да одобри кандидатурата на Швеция.

Според Линкевичус Балтийско море се е превърнало във "вътрешно море на НАТО", след като Унгария е одобрила присъединяването на Швеция.

"След като Швеция беше интегрирана в Алианса, Балтийско море се превърна във вътрешно море на НАТО. Ако Русия се осмели да предизвика НАТО, Калининград ще бъде "неутрализиран" първи. Предишните лъжливи обвинения на Русия, че е обградена от НАТО, сега се превръщат в реалност", пише Линкевичус в X.

